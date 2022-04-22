Рейтинг доверия Путину возрос до 80,7%

Президенту России Владимиру Путину доверяют 80,7 россиян, его работу на посту главы государства одобряют примерно столько же участников опроса, следует из результатов исследования ВЦИОМ.

Показатель одобрения деятельности Путина в период с 11 по 17 апреля этого года составил 78,4 процента — минус 1,2 процентного пункта за неделю. Рейтинг доверия — 80,7 процента (минус 0,9 пункта).

Неодобрение высказали 13,7 процента респондентов, недоверие — 15,7 процента.

Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 11 по 17 апреля. Метод — телефонное интервью.

В исследовании приняли участие 1600 человек старше 18 лет.

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Ну как можно не доверять результатам опроса ВЦИОМ, особенно когда речь о доверии всего нашего народа президенту Путину? Даже непатриотично как-то недоверять. А если учесть, что президент является главнокомандующим в нашей великой отечественной спецоперации, то попахивает дискредитацией армии и военно-морского флота!

Но если хочется подтвердить? Усилить и так сказать углубить процесс всеобщего доверия?

Ну что такое 1600 респондентов? Мало!

Давайте и мы проведем такой опрос на Социал ZA и ФОРУМе.мск, ограниченном в доступе Роскомнадзором, хочется же тоже причастности и сопричастности. И может быть даже удастся превысить 80% доверия, насчитанные ВЦИОМом. Даешь 90 процентов! 100 процентов даешь! 120!

А.Б.