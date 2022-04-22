Сегодня - День рождения Ленина, и он опять живее всех живых #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова. Хотите помочь? Это здесь: Тинькофф 5536 9109 9139 1469 Сбер 5469 4009 0716 4961 Тяжелейший удар - блокировка ФОРУМа.мск. https://forum-msk.org/ Кто на "маке" может заходить без проблем, для "хрома" вот расширение, которое прекрасно открывает как ФОРУМ.мск так и Фейсбук: https://chrome.google.com/webstore/de ... Очень прошу - заходите, посещаемость упала, надо как-то восстанавливать, пока не посадили совсем. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости Не забывайте VPN! 1 Сегодня - День рождения Ленина, и он опять живее всех живых https://forum-msk.org/material/news/1... 2 НИИ, разрабатывавший "Искандеры", сгорел из-за неисправной электропроводки https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Дональд Трамп заявил, что мир подошел к наиболее опасной точке в своей истории 4 Андрей Макаревич прокомментировал отмену концертов в России 5 Росавиация рекомендовала авиакомпаниям учиться летать без GPS https://forum-msk.org/material/news/1... 6 Япония обозначила южные Курилы как "незаконно оккупированные" Россией



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