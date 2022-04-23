Суд в Москве арестовал известного публициста по делу о дискредитации армии

Басманный суд Москвы арестовал до 12 июня публициста и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзу (иноагента и гражданина Великобритании), подозреваемого по делу о дискредитации российской армии.

"Басманный районный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 12 июня в отношении Кара-Мурзы Владимира Владимировича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ", - заявили в суде.

Сотрудники МВД еще 11 апреля задержали в Москве Владимира Кара-Мурзу, доставили его в отдел полиции и составили в отношении него административный протокол о неповиновении. Хамовнический суд 12 апреля назначил Кара-Мурзе 15 суток административного ареста, признав его виновным в неповиновении сотрудникам полиции, которые задержали его во дворе дома.

Следователь заявил в суде, что дело было возбуждено 12 апреля по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ.

"Кара-Мурза Владимир Владимирович, находясь в помещении нижней палаты легислатуры Аризоны в США 15 марта, в публичном выступлении перед членами палаты представителей штата Аризона, США, действуя по мотивам политической ненависти, распространил под видом сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации для бомбардировок жилых районов, объектов социальной инфраструктуры, в том числе родильных домов, больниц и школ, а также о применении иных запрещенных средств и методов ведения войны в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины, чем причинил существенный вред интересам Российской Федерации", - зачитал следователь постановление.

Сам Кара-Мурза заявил, что категорически отрицает совершение какого-либо преступления, добавив, что не собирается уезжать из России.

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Ну, теперь из России уехать ему будет и трудновато. Хотя есть основания полдагать, что ему заботливо намекали на желательный отъезд.

И вот тут интересно: его задерживает полиция за то, что он во дворе своего дома чему-то там неподчинился.

Из протокола следовало, что Кара-Мурза при виде полицейских «изменил траекторию движения», а при задержании «оказал активное сопротивление, отказавшись предоставить документы».

То есть до этого момента к нему претензий у закона не было. А тут вдруг стал неподчиняться... Сопротивлялся, отказавшись предъявить документы. Изменил траеторию движения, что само по себе подозрительно. Наверняка и смотрел угрожающе... Причем так сильно неподчинялся, что его сразу упаковали на 15 суток. И в тот же день выяснилось, что он, оказывается, в штате Аризона дискредитировал российскую армию, да еще в палате представителей штата!

То есть 11 чисола, когда происходило задержание, полиция даже не подозревала, какого опасного иноагента занесло в их руки блюстителей закона и общественного порядка. Просто так совпало.

А проходивший мимо следователь опознал в задержанном дворовом хулигане опасного иноагента и немедленно завел дело.

Думаю, если стороны не придут к согласию касательно отъезда иноагента к месту совершения преступления, то Хамсуд незамедлительно выпишет приговор на много лет тюремного заключения. Думаю, до самого конца спецоперации или даже позже.

Но мне странно: в палате представителей штата Аризона присуствовало много людей, которые участвовали вместе с иноагентом Кара-Мурзой в совершении преступления путем поддакивания, похлопывания и задавания вопросов. Почему же Следком не заявляет их в международный розыск?

Среди этих аризонских представителей могут быть опаснейшие иноагенты, причем все.

Интересно, а свидетелей прямо из Аризоны будут вызывать или своих припасли?

Хорошее это дело - сказал что не так, даже за тридевять земель, получи арест и срок. Надо практику распространить и на Государственную думу. А то балаболят там, что в голову придет.

Один, правда, договорился уже - получил 3 года условно за убийство. Лося. В следующий раз получит больше, чтоб неповадно. А за что - там видно будет, главное, чтобы человек был подходящий...

И что это вообще? Что за оппозиция? Вон при святом царе Николае было в Думе пять оппозиционеров-большевиков, так всех одним этапом в Сибирь. И сразу легче стало... Потом вернулимсь, правда, в 1917-м.

А.Б.