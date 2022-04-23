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Московский листок

Швейцарские гомофобы отказываются играть Чайковского

Опубликовано 23.04.2022 в разделе комментариев 0

чайковский музыка
Швейцарские гомофобы отказываются играть Чайковского

Фестиваль оперной музыки в швейцарском городе Санкт-Галлене исключил из программы оперу Чайковского "Орлеанская дева", сообщает официальный сайт фестиваля, изменения в программе обусловлены последними политическими событиями вокруг Украины.

"Безответственно играть русскую оперу, хоть ее содержание и имеет отношение к событиям французской истории. Мы не можем позволить себе организовывать постановку произведения русского композитора", - заявили представители фестиваля.

***

Ну и ладно.

Ну не хотят люди играть русскую оперу, слышать русскую речь, произносить сложные русские имена. "ChayKovsky". Да хрен выговоришь!

Верди проще. 

Но вот проблема - Чайковский был видным представителем ЛГБТ, а ограничения в этой свере - это хуже нацизма с европейской точки зрения. Как это оправдать?

Фестиваль отказывается играть музыку гея? Страдавшего в жестокой России от невозможности открыто проявлять свои чувства и наклонности: в царской России за это полагалась смертная казнь!

А в Швейцарии вот не хотят играть Чайковского, великого русского гея. Нехорошо. Неполиткорректно.

Русофобию в Европе простить можно, а вот гомофобию - никогда!

А.Б.



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