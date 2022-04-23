Хозяин квартиры не должен советоваться с обоями

Мы уже неоднократно писали о положении работников «Дикси». О постоянных (и постоянно не неоплачиваемых) переработках, о принуждении водителей к нарушению правил дорожного движения (что угрожает жизни, причём, не только водителей), об общежитии для иногородних работников (богатом блохами, клопами и вшами), о тюремном пропускном режиме на складе, помноженном на недостаток туалетов (благодаря чему работники ходят, во всех смыслах, там, где хранятся продукты). Происходящее вызвало протест, а протест – репрессии. А именно - работники создали первичную профсоюзную организацию "Защита рабочих" (входит в Союз Профсоюзов России). В ответ лидер созданной работниками профсоюзной организации Рауф Вердиев был уволен. Он восстановился через суд и был уволен снова. В настоящее время иск Рауфа Вердиева к недобросовестному работодателю рассматривается Кировским судом Ленинградской области (ближайшее заседание назначено на 29 апреля 14-00).

Теперь перейдём от предыстории к истории. В настоящее время идет объединение «Магнита» и Дикси». В итоге в руководстве «Дикси» оказались совершенно замечательные люди. Возможно, даже ещё более замечательные, чем были там до этого. К примеру, заместителем генерального директора по безопасности "Дикси" стал некий замечательный человек Александр Шарандов (20 лет службы в силовых структурах, 12 лет в Дирекции по безопасности компании "Лента", с 2018 на должности руководителя службы безопасности Московского Округа в компании "Магнит", и вот теперь в «Дикси»).

К настоящему времени он уже обжился на новом месте и начал наводить новый порядок со всем своим административным пылом. К примеру, он соизволил проявить «трогательную заботу» о женской части персонала «Дикси».

Нет, никто не подумал, к примеру, об улучшениях условий труда, о наличии на складе туалетов, о наличии в общаге неаппетитных, но очень кровососущих насекомых. Он подошёл к женскому вопросу более кардинально.

В ноябре 2021г. менеджеры ОПП (отдела предотвращения потерь) дивизиона Санкт-Петербург были вызваны на ковёр (собрание) неким Щегловым Александром (начальником регионального управления). На данном собрании сотрудники были ознакомлены с тем, что ОПП ( отдел предотвращения потерь) переименовывается в СБ (службу безопасности). А также с тем, что в связи с волей вышестоящего руководства (насколько известно работникам, оного Шарандова) женщины, работавшие в ОПП, в СБ работать не будут, потому что "женщинам нужно готовить борщ и рожать детей, а у вас зори здесь тихие"(Отметим, что сотрудники(цы) ООП, выполняя свои обязанности, опрашивают людей и проверяют документы, причем тут «зори», совершенно не ясно. Впрочем, начальство традиционно имеет право на «нестандартное» мышление).

В дальнейшем женщин начали убеждать уйти по хорошему, по собственному желанию. В ходе убедительных бесед Щеглов прибегал как к угрозам испортить дальнейшее трудоустройство отрицательными характеристиками, так и к доводам разума. Доводы разума звучали очень интересно: «хозяин квартиры не должен пояснять «зелёным обоям, почему их меняют на жёлтые». В общем, оригинальный подход. Работника, по мнению руководства «Дикси», покупают, как новые обои, или выкидывают, как старые. То, что рабство отменили, г. менеджеры, видимо, не знают.

То, что Трудовое право содержит определённые гарантии для работников, и нельзя вот просто так, по принципу левой задней ноги (потому что не понравился пол работника, причёска работника, национальность работника, форма ушей работника) взять и прервать трудовые отношения, менеджеры тоже не знают. Точнее, не хотят знать.

Итак, семь сотрудниц, не пожелавших уйти готовить борщ по собственному согласию, были сокращены. При сокращении им не предоставили полный список вакансий (как должны по ст. 81 ТК), о сокращении не уведомляли профсоюз (что является грубым нарушением ст. 82 Трудового кодекса).И главное — не было никакого сокращения штатов. На место уволенных были приняты новые сотрудники, только мужского пола. Таким образом, мы видим не сокращение штатов, а гендерную дискриминацию, которая в РФ вроде бы запрещена.

«Недопустимость дискриминации закреплена во многих международных правовых актах (Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г., Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда от 19 июня 1998 г. и др.). В России принцип равенства трудовых прав и свобод регламентирован ст. 37 Конституции РФ и трудовом законодательстве (ст. 2-4, ст. 64, ст. 132 Трудового кодекса)», - комментирует профсоюз данную ситуацию.

В настоящий момент профсоюз обратился с жалобой на самодурство в прокуратуру и в суд. Ждём результатов.

Особо отметим, что 20 апреля 2022 года Городской суд Санкт- Петербурга восстановил на работе председателя первичной профорганизации сети «Магнит» (АО «Тандер») Рената Шафеева (профсоюз «Торговое единство», входит в ФНПР). Так что магнитное самодурство проходит далеко не всегда.

Посмотрим, что будет на этот раз.