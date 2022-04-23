Абрис революции уже виден

Революция происходит не по щучьему велению и моему хотению. Сама история втягивает в нее, и когда старый строй исчерпывается до дна. За суетой кажется, что это череда случайностей – но смотря сверху, видно, что уже закономерность. Ну, представьте, что вы в «тучных нулевых». Потом уснули, и проснулись только сейчас. И что вы видите?!... Полное исчезновение «цветущего либерализма»!

Да, пока махровый «патриотизм» пришел на смену. Но то, что пришел на смену, уже железный факт, и один шаг вперед. А затем и «патриотизм» затрещит по всем швам, и начнет уступать место реальному большевизму. Так что образ революции уже виден. В частности, путь от великодержавного настроя к СССР еще короче. В разы короче.

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Конечно, не без проблем. Проблемы есть и будут, не останавливая основную тенденцию, но мешая ей. К примеру, бестолковость кучки «левых» поражает. Мол, если «спецоперация» является империалистическим мероприятием – надо выступить против нее в принципе. Но тогда кто будет защищать Донбасс и бороться с нацизмом?!.. Выходит, никто. Но это абсурд. Если это левая политика – тогда автор этих строк папа римский.

И не надо про пораженчество Ленина в первую мировую, и в совершенно извращенном виде. Он не говорил, что надо лечь и помирать. А говорил о переводе войны империалистической в гражданскую. Ну так, кто ж против – вот и деловой разговор о переходе из уродской и буржуазной формы в прогрессивную и социалистическую, и о чем подробнее ниже. Но не защищаться совсем – маразм.

Пожалуйста, к примеру, районный сход воспользовался моментом, когда ВС Украины ушли, а ВС России не пришли, и провозгласил Советскую власть. И если уже российские военные будут сдирать красный флаг с районной администрации – тогда по шапке. Украинский красногвардеец лучше российского милитариста. А пока не доросло до этого - русский милитарист лучше бандеровского нациста. Истина конкретна. Классика.

Одним словом, проблема не в том, что «не надо» проводить «спецоперацию». Еще как надо. А проблема в том – что огромный риск «не потянуть». Сигналы этого появляются тут и там. А раз так, СССР нужен уже вчера. Вот вам и революция.

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А огромный риск «не потянуть» потому, что вся государственная система единороссов порождает коррупцию в принципе. Муниципальные бюджеты бездарны уж точно; и где закупки монополизированы с высокими ценами и откатами. Но тогда инфляция неминуема. А тут еще бац! и резервы копить нельзя, и коль запад заморозит. И если переводить валютные поступления опять в монополизированные инвестиции и закупки… тяни мочало, начинай сначала! Засасывающая воронка вниз.

Можно поднять ставку для сдерживания инфляции; но тогда производство убивается, и никакого импортозамещения. Но тогда опять преимущественная продажа углеводородов на запад; опять резервы под угрозой; и опять монополизированные инвестиции с инфляцией. По чертовому кругу. И чем дальше, тем хуже.

Разве что переориентироваться на экспорт-импорт с востоком с соответствующими валютами. Но поздно пить боржоми; и истощение наступит быстрее. Вот запад, пусть и с трудом, но может порвать многие связи с Россией, и выжить за счет других поставщиков. А Россия не сможет! Она выдохнется быстрее.

Следовательно, эйфория первых побед пройдет к концу года; а тяготы, наоборот, возрастут; и станет очевидно, что без социализма и СССР никак. От слова «совсем». Или социализм – или кризис хуже девяностых.

И в том-то и дело, что и Зюганов с компанией не имеют никакого отношения к позиции автора. КПРФ надеется на победу именно нынешнего Кремля, и что общеизвестно. А автор говорит, что подобные надежды иллюзорны; и только социализм и СССР справятся с реальной денацификацией. Поэтому, еще раз, и одна крайность вредна, когда «не надо» а-ля Крупенько, Семин и компания - и другая крайность вредна, когда «царь всемогущий» а-ля Зюганов. Суть ситуации в том, с одной стороны, что непременно «надо», и иного выхода нет - а с другой стороны, только СССР справится с этой задачей, и никто больше. Вот что такое специфика современной революции. Следовательно, без социализма никак уже через несколько месяцев.

Тогда следующий вопрос, и еще конкретнее. Почему автор считает, что единороссы не доведут дело до конца. А по той простой причине, что единороссы недееспособные изначально. А именно, что такое муниципальный бюджет?.. Это вся Россия. А вот здесь-то и полная задница. Все свалено в одну кучу, и не видно ни черта в этой уравниловке. Как местная власть может сделать надбавки; насколько стратегии и программы эффективны; насколько закупки полезны и экономны – ничего не понятно. Поэтому, муниципальный бюджет должен быть КОНСОЛИДИРОВАННЫМ точно также, как бюджет по федерации и региону.

Это, во-первых, бюджет государственных (федеральных и региональных) обязательств. Пока не пришло к положенному сроку – никаких выплат из местного бюджета. Все претензии – «наверх». А если хотите, чтобы местный бюджет подстраховывал – гоните налоги «вниз»! Только так и никак иначе. Чтобы обязанности совпадали с правами.

Во-вторых, это бюджет непосредственных надбавок. Можно назвать «фондом социального развития», но суть одна. Ведь в чем смысл работы муниципалитета?!.. Чтобы местное развитие и соответствующий чистый продукт были с распределением (бюджетными надбавками) между гражданами. Точно также как федеральный и региональный бюджет с ВНП. Экономический рост должен быть от федерального центра и вплоть до каждого муниципалитета. Если этого механизма нет – все бессмысленно. Абсолютно непонятно, зачем работать, для чего работать, и насколько хорошо работать. Никакого стимула. И только бюджет надбавок создает местный и четкий стимул от служащего до индивидуального предпринимателя.

И в-третьих, это непосредственный территориальный бюджет. И только в связке с двумя остальными становится ясно, насколько он хорош. Насколько программы и стратегия проработаны. Если бюджет надбавок пуст, а бюджет государственных обязательств высасывает больше, чем дает – тогда и территориальный бюджет, извините, г...о. Тогда его надо переделывать кардинально. И только тогда, и по всей стране, экономический рост будет нормальным, а инфляция низкой.

Ну а коль единороссы не пойдут на такую прозрачность ради откатов и «королей заказа» - инфляция будет постоянной, и по причине классовой и воровской сущности режима. И вот почему нынешняя Россия увязнет в Украине. Это не видно сейчас, и пока резервы имеются в достаточном количестве. Но когда они кончатся, и если Евросоюз будет обрывать связи с новыми поставщиками – а Псаки и говорит об этом в открытую (не сама, конечно, потому что полная дура, а кто пишет ее тексты) – то для единороссов начнутся весьма тяжелые времена.

То есть, все просто и наглядно. Даже автор пойдет навстречу любым оппонентам, и допустит, что Восточная Украина освобождена. Хотя и поляки могут войти во Львов, и западное оружие придет тоннами, и Киев может организовать наступление с правобережья, да с диверсионной войной. Ну да черт с ним, даже допустим, что Кремлю повезло, и Восточная Украина под контролем безо всяких последствий. Так один хрен, экономическая блокада, и читай выше еще раз, да вкупе с вопросами жизнеобеспечения освобожденных территорий, будет гигантской трудностью. Трудностью, которая НАДЛОМИТ нынешний режим если не сегодня, так завтра. К концу года уж точно. Ну и, что будет единственным спасением, хочет этого какой-либо упоротый «патриот» или нет?!.. Само собой, единственным спасением будет РЕВОЛЮЦИЯ.

Революция приходит не по щучьему велению и моему хотению; а сама история втягивает в нее, и когда прежний строй исчерпывается до дна. Этот момент – наступил.

***

Итого. Смысл статьи в том, что хоть так, хоть этак, все дороги ведут в революцию. Время пришло. Если единороссы не справятся с донбасской группировкой – революция. Если справятся, но исчерпают ресурсы – революция. Если Киев и запад предпримут мощное противодействие – революция. Если осадная бодяга будет длиться долго с исчерпанием терпения народа – революция. Если Евросоюз упрется рогом, и найдет других поставщиков ресурсов, или хотя бы разбавит таковыми вкупе с экономией – революция.

И вообще, кто вам сказал такую чушь, что российский государственно-монополистический капитализм надолго?!.. В миллион раз правдоподобнее версия, что Андропов – руководитель КГБ и затем генеральный секретарь КПСС, если молодежь не в курсе - знал состояние позднего «военного коммунизма» прекрасно. И предварительное и созидательное разрушение было предпринято намеренно приглашением политического эксгибициониста Горбачева в Москву. Вот если бы такое состояние гнило еще лет двадцать; то разрушение было бы не очистительным, а губительным. Поэтому мы и проскочили между Сциллой и Харибдой еле-еле; но все-таки проскочили; отсюда и быстрое возвышение Путина. А если бы протянули резину с валовой экономикой, вообще кранты.

Следовательно, ельцинско-путинский ГМК был задуман с самого начала как переходный период от «военного коммунизма» к реальному социализму. ЧТО И ПРОИСХОДИТ НА НАШИХ ГЛАЗАХ! Тридцать лет плюс-минус – и хватит! Весь этот период выдохся – и выдохся в конкретной форме украинского кризиса. Отныне прямая дорога к реальному социализму и подлинному СССР с социалистическим хозрасчетом; и не исключено, что такой абрис был задуман в андроповской команде с самого начала. Конечно, они не предполагали тактические перегибы вплоть до чубайсятины – но стратегическая задумка вывезла не так, так этак. Она победила все равно.

Недаром Андропов говорил, что мы не знаем общества, в котором живем. Такие слова серьезными людьми не кидаются. Поэтому концепция переходного периода витала в воздухе уже до автора. Единственно, он развил ее вплоть до реального хозрасчета с непременными фабзавкомами и СТК без горбачевских перверсий, но об этом по случаю. А главное несомненно. Весь и сам ельцинско-путинский ГМК был изначально переходным. Вот конец этого перехода и наблюдается в виде украинского кризиса.

И даже уже способные интеллигенты от Хазина-Делягина до Глазьева сотоварищи догадываются о сказанном, и эволюционируют к реальному социализму с поразительной быстротой. Прямо-таки семимильными шагами. Еще раз, путь от великодержавного патриотизма к пониманию мощи социализма будет в разы короче, чем от «либерализма» к великодержавному патриотизму. Лавина сошла с гор. За этот год случится столько революционных перемен, сколько не было за десяток прежних. Курок спущен.