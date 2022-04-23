Охранители Путина обрушили его популярность

Итак, мы решили проверить, действительно ли, как следует из официального опроса ВЦИОМа, доверие Путину в народе перевалило за 80 процентов. И уже в течение полусуток мы наблюдаем прямо противоположные результаты: доверие не растут, а падает, и его уровень куда ниже уровня недоверия.

Рейтинг доверия Путину возрос до 80,7%

Вот Социал ZA

Доверяете ли вы президенту Путину?

Да 33 %

Нет 67 % А вот результаты на ФОРУМе.мск, находящегося под частичной блокировкой по инициативе Генпрокуратуры.

Доверяете ли вы президенту Путину?: Да (0) Нет (55)

Такого, чтоб доверие было вообще на нуле у нас еще не было. Хотя как иначе, если нам постоянно врут? Причем врут, как мы доверяем тому, кому мы нисколечки не доверяем.

Причем врет-то нам не Путин, врут те, кто по должности обязан говорить правду, в том числе и самому Путину! В результате на основе системного вранья президент принимает решения, которые... Ну сами понимаете. Будут встречать с цветами и так далее.

Я так думаю, те, кто проводит такую социологию - это и есть самые настоящие иноагенты. Не липовые, получившие сто рублей подертвований от бабушки из Грузии, а самые настоящие шпионы, засланные к нам, чтобы поставлять руководству страны "липовую" информацию, в том числе и про иноагентов.

Чтоб не быть голословным.

На Социал ZA и на ФОРУМе.мск примерно сходная по отношению к российской действительности публика. И раньше опросы там и там давали приблизительно сходные результаты.

Но сегодня доверие-недоверие президенту на Социал ZA соотносится как 1:2 (в пользу недоверия, конечно), а на ФОРУМе.мск - 100% недоверия!

И ответ очевиден - ФОРУМ.мск под блокировкой РКН, то есть более-менее лояльные посетители от него отсечены, и мы видим мнение либо иностранных пользователей (в том числе политической эмиграции из РФ), либо входящих через VPN, то есть людей, заведомо недоверяющих официальной информации.

Может, и ладно? Есть же верные и преданные, которые читают только "Раша Тудей" и смотрят одного Соловьева.

Но опрос на Социал ZA показывает соотношение 1:2. Так что в случае чего и в России цветами встречать навряд ли станут.

Повторю сказанное уже многократно: властьб подправляет социологию, пытаясь получить обратный эффект - ощущение всеобщей лояльности под влиянием фальсифицированной оценки этой лояльности. Но в результате власть становится сама жертвой неверной оценки - грубо говоря, сама себя обманывает, и больше никого.

Есть, конечно, "закрытые" оценки ФСБ, ФСО и еще черт знает кого, но ведь они тоже мухлюют, желая получить позитивную оценку своей работы от начальства. Грубо говоря, там работают те же самые специалисты, что и на ВЦИОМ, а если не те же самые, то точно такие.

И что тут поделать?

Можно принять закон, который бы, как и закон о распространении фейков об армии, давал бы за сомнения в правильности социологии приличный срок. ВЦИО и ФОМ. И довольно. Остальное запретить.

Это хорошее решение. Примерно как вместо прозрачного стекла у водителей президентского кортежа установить дисплеи, на которых крутить виды Канн и Майорки. Далеко уедет.

Второе решение - говорить правду. Но оно неприемлемо по определению.