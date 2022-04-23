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Московский листок

Охранители Путина обрушили его популярность

Опубликовано 23.04.2022 автором в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
Охранители Путина обрушили его популярность

Итак, мы решили проверить, действительно ли, как следует из официального опроса ВЦИОМа, доверие Путину в народе перевалило за 80 процентов. И уже в течение полусуток мы наблюдаем прямо противоположные результаты: доверие не растут, а падает, и его уровень куда ниже уровня недоверия.

Рейтинг доверия Путину возрос до 80,7%

Вот Социал ZA

Опрос·8,2 тыс. голосов·14 часов назад
Доверяете ли вы президенту Путину?
 
Да 33 %
 
Нет 67 %
 
А вот результаты на ФОРУМе.мск, находящегося под частичной блокировкой по инициативе Генпрокуратуры.
Доверяете ли вы президенту Путину?:
 
Да (0)
 

Нет (55)

 
Такого, чтоб доверие было вообще на нуле у нас еще не было. Хотя как иначе, если нам постоянно врут? Причем врут, как мы доверяем тому, кому мы нисколечки не доверяем.
 
Причем врет-то нам не Путин, врут те, кто по должности обязан говорить правду, в том числе и самому Путину! В результате на основе системного вранья президент принимает решения, которые... Ну сами понимаете. Будут встречать с цветами и так далее.
 
Я так думаю, те, кто проводит такую социологию - это и есть самые настоящие иноагенты. Не липовые, получившие сто рублей подертвований от бабушки из Грузии, а самые настоящие шпионы, засланные к нам, чтобы поставлять руководству страны "липовую" информацию, в том числе и про иноагентов.
 
Чтоб не быть голословным.
 
На Социал ZA и на ФОРУМе.мск примерно сходная по отношению к российской действительности публика. И раньше опросы там и там давали приблизительно сходные результаты.
 
Но сегодня доверие-недоверие президенту на Социал ZA соотносится как 1:2 (в пользу недоверия, конечно), а на ФОРУМе.мск - 100% недоверия!
 
И ответ очевиден - ФОРУМ.мск под блокировкой РКН, то есть более-менее лояльные посетители от него отсечены, и мы видим мнение либо иностранных пользователей (в том числе политической эмиграции из РФ), либо входящих через VPN, то есть людей, заведомо недоверяющих официальной информации.
 
Может, и ладно? Есть же верные и преданные, которые читают только "Раша Тудей" и смотрят одного Соловьева.
 
Но опрос на Социал ZA показывает соотношение 1:2. Так что в случае чего и в России цветами встречать навряд ли станут.
 
Повторю сказанное уже многократно: властьб подправляет социологию, пытаясь получить обратный эффект - ощущение всеобщей лояльности под влиянием фальсифицированной оценки этой лояльности. Но в результате власть становится сама жертвой неверной оценки - грубо говоря, сама себя обманывает, и больше никого.
 
Есть, конечно, "закрытые" оценки ФСБ, ФСО и еще черт знает кого, но ведь они тоже мухлюют, желая получить позитивную оценку своей работы от начальства. Грубо говоря, там работают те же самые специалисты, что и на ВЦИОМ, а если не те же самые, то точно такие.
 
И что тут поделать?
 
Можно принять закон, который бы, как и закон о распространении фейков об армии, давал бы за сомнения в правильности социологии приличный срок. ВЦИО и ФОМ. И довольно. Остальное запретить.
 
Это хорошее решение. Примерно как вместо прозрачного стекла у водителей президентского кортежа установить дисплеи, на которых крутить виды Канн и Майорки. Далеко уедет.
 
Второе решение - говорить правду. Но  оно неприемлемо по определению.


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