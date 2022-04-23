Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Полный Делягин №38

Опубликовано 23.04.2022 в разделе комментариев 0

#госдума #социалза #делягин

Нереальная реальность: где фейк, а где шокирующая правда. Еженедельный обзор новостей от депутата Государственной думы, президента Союза профсоюзов России Михаила Делягина.

#Госдума, #СоциалЗа, #Делягин



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Доверяете ли вы президенту Путину?:
Результаты
Интернет-ТВ
Полный Делягин &#8470;38
Полный Делягин №38
23.04.2022
Фейки Соловьева, Выборы во Франции, Политическая астрология
Фейки Соловьева, Выборы во Франции, Политическая а...
22.04.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Полный Делягин №38 (0)
Охранители Путина обрушили его популярность (0)
Хозяин квартиры не должен советоваться с обоями (0)
Абрис революции уже виден (2)
Швейцарские гомофобы отказываются играть Чайковского (2)
Суд в Москве арестовал известного публициста по делу о дискредитации армии (1)
Сегодня - День рождения Ленина, и он опять живее всех живых (0)
Рейтинг доверия Путину возрос до 80,7% (5)
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям учиться летать без GPS (13)
Сегодня - День рождения Ленина, и он опять живее всех живых (14)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Попробуют отобрать острова: японцы вновь посягают на Курилы
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Рок жив. Mneskin Stand Up for Ukraine - We're Gonna Dance on Gasoline
Михаил Делягин Михаил Делягин: + 1 плевок в сторону россиян: Тиньков показал истинное лицо
Дарья Митина Дарья Митина: Ильичу - 152!!!!
Михаил Делягин Михаил Делягин: В РФ разграблен и материальный и социальный капитал
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss