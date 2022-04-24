Россия обнулила реакционность Украины и почему Арестович не правильно понимает сущность дьявола

Видит Бог, что я никогда не был поклонником Украины, появившейся после распада СССР. Для меня Украина была реакционным, архаичным государством, которая, ставя во главу угла сохранение этничности, лишала себя возможности нормального развития. Казалось, что они утонут в свих вышиванках и превратятся в злобную бесперспективную провинцию, в которой будут прозябать до мировой революции. Правда, с развитием интернета лично меня их этническая зацикленность абсолютно перестала беспокоить, потому что стало понятно, что никакой украинизации очередной раз не получится, русский язык из Украины никуда не уйдет, а благодаря интернету будет только расширяться, рано или поздно Украина перестанет издеваться сама над собой и решит все вопросы в соответствии с необходимостью.

Но случилось, 24 февраля и Россия явила миру такое страшное лицо, такое мрачное средневековье, архаику и реакционность, по сравнению с которыми Украина выглядит, как оплот свободы и прогресса. Собственно, Россия обнулила украинскую реакционность. На какой-то момент украинская этничность стала символом сопротивления наступлению сил преисподней на род человеческий.

Кстати, о дьяволе и аде. Послушал беседу Алексея Арестовича с Дмитрием Быковым, из которой понял, что Арестович не только признаёт существование дьявола, но и наделяет его разумом. Если существование дьявола зависит от того, что именно имеется в виду, то наделение его разумом является очевидной ошибкой. Дело в том, что возможен только один разум и одно понятие разума. Разумом является возможность мыслить всеобщее, познавать мир как он есть, универсальную связь вещей и явлений и действовать в соответствии с этим познанием. Разум невозможен без жизни и всегда ведет к Богу (понимаем под Богом истину и познание необходимости, как познание свободы). Таким образом получаем, что если бы дьявол был разумен, то он не был бы дьяволом. Дьявол – это смерть и отсутствие разума, но при этом, как видим, у него есть определенная воля. Дьявол не имеет разума и не способен к познанию, он представляет из себя что-то вроде мертвого алгоритма или компьютерной программы, по которой начинает действовать человек, отказавшийся от познания мира и заменившей познание, какой-либо идеологией или ложным сознанием, как называл любую идеологию Карл Маркс.

Потеряв связь со всеобщим, заменив познание реальности идеологий человек уже не может действовать разумно, но начинает действовать по мертвым алгоритмам, зависящим от его идеологии. В этом смысле во власти дьявола сегодня находятся все господствующие классы, давно потерявшие связи с реальностью и действующие по алгоритмам, подобно компьютерной программе. Имперская идеология, взятая на вооружение Путиным, по своим алгоритмам привела его к 24 февраля. Причем другой идеологии бонапартистская клика Путина выбрать, похоже, не могла вследствие положения России в международной капиталистической системе. Россия слишком слаба, чтобы стать сопоставимым с лидерами мира центром силы, но достаточно сильна, чтобы просто отказаться от таких амбиций. Выпав из «цепи империализма», в котором Россия опять оказалась слабым звеном, у России появится возможность начать действовать в соответствии с реальностью, а не с имперской идеологией, которая не прошла проверку жизнью.