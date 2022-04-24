Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Россия обнулила реакционность Украины и почему Арестович не правильно понимает сущность дьявола

Опубликовано 24.04.2022 автором Дмитрий Якушев в разделе комментариев 2

путин цензура выборы кремль
Россия обнулила реакционность Украины и почему Арестович не правильно понимает сущность дьявола

Видит Бог, что я никогда не был поклонником Украины, появившейся после распада СССР. Для меня Украина была реакционным, архаичным государством, которая, ставя во главу угла сохранение этничности, лишала себя возможности нормального развития. Казалось, что они утонут в свих вышиванках и превратятся в злобную бесперспективную провинцию, в которой будут прозябать до мировой революции. Правда, с развитием интернета лично меня их этническая зацикленность абсолютно перестала беспокоить, потому что стало понятно, что никакой украинизации очередной раз не получится, русский язык из Украины никуда не уйдет, а благодаря интернету будет только расширяться, рано или поздно Украина перестанет издеваться сама над собой и решит все вопросы в соответствии с необходимостью. 

Но случилось, 24 февраля и Россия явила миру такое страшное лицо, такое мрачное средневековье, архаику и реакционность, по сравнению с которыми Украина выглядит, как оплот свободы и прогресса. Собственно, Россия обнулила украинскую реакционность. На какой-то момент украинская этничность стала символом сопротивления наступлению сил преисподней на род человеческий. 

Кстати, о дьяволе и аде. Послушал беседу Алексея Арестовича с Дмитрием Быковым, из которой понял, что Арестович не только признаёт существование дьявола, но и наделяет его разумом. Если существование дьявола зависит от того, что именно имеется в виду, то наделение его разумом является очевидной ошибкой. Дело в том, что возможен только один разум и одно понятие разума. Разумом является возможность мыслить всеобщее, познавать мир как он есть, универсальную связь вещей и явлений и действовать в соответствии с этим познанием. Разум невозможен без жизни и всегда ведет к Богу (понимаем под Богом истину и познание необходимости, как познание свободы). Таким образом получаем, что если бы дьявол был разумен, то он не был бы дьяволом. Дьявол – это смерть и отсутствие разума, но при этом, как видим, у него есть определенная воля. Дьявол не имеет разума и не способен к познанию, он представляет из себя что-то вроде мертвого алгоритма или компьютерной программы, по которой начинает действовать человек, отказавшийся от познания мира и заменившей познание, какой-либо идеологией или ложным сознанием, как называл любую идеологию Карл Маркс. 

Потеряв связь со всеобщим, заменив познание реальности идеологий человек уже не может действовать разумно, но начинает действовать по мертвым алгоритмам, зависящим от его идеологии. В этом смысле во власти дьявола сегодня находятся все господствующие классы, давно потерявшие связи с реальностью и действующие по алгоритмам, подобно компьютерной программе. Имперская идеология, взятая на вооружение Путиным, по своим алгоритмам привела его к 24 февраля. Причем другой идеологии бонапартистская клика Путина выбрать, похоже, не могла вследствие положения России в международной капиталистической системе. Россия слишком слаба, чтобы стать сопоставимым с лидерами мира центром силы, но достаточно сильна, чтобы просто отказаться от таких амбиций. Выпав  из «цепи империализма», в котором Россия опять оказалась слабым звеном, у России появится возможность начать действовать в соответствии с реальностью, а не с имперской идеологией, которая не прошла проверку жизнью. 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
тотже написал 24.04.2022 00:19
Надо же.Ведь вам комплимент получился.
Ответить
(без названия)
мысля ваша написал 24.04.2022 00:16
Дмитрий. Все,что вы изложили в длинной ваше тираде... Просто ни о чем. Всякому думающему человеку это очевидно.Абы написать? Тешьте...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Доверяете ли вы президенту Путину?:
Результаты
Интернет-ТВ
Полный Делягин &#8470;38
Полный Делягин №38
23.04.2022
Фейки Соловьева, Выборы во Франции, Политическая астрология
Фейки Соловьева, Выборы во Франции, Политическая а...
22.04.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
"Звездные войны" становятся близкой перспективой (0)
Россия обнулила реакционность Украины и почему Арестович не правильно понимает сущность дьявола (2)
Полный Делягин №38 (0)
Охранители Путина обрушили его популярность (3)
Хозяин квартиры не должен советоваться с обоями (1)
Абрис революции уже виден (5)
Швейцарские гомофобы отказываются играть Чайковского (4)
Суд в Москве арестовал известного публициста по делу о дискредитации армии (7)
Сегодня - День рождения Ленина, и он опять живее всех живых (0)
Рейтинг доверия Путину возрос до 80,7% (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Сатанисты и компрачикосы: Нижний Новгород, 151 школа - далее везде?
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Россия обнулила реакционность Украины и почему Арестович не правильно понимает сущность дьявола
Михаил Делягин Михаил Делягин: Снижение ключевой ставки не поможет простым россиянам
Михаил Делягин Михаил Делягин: Умышленное удушение граждан России
Михаил Делягин Михаил Делягин: Лукойл без Алекперова: будет ли соратник Кириенко В.Воробьев продолжать вкладываться в Саратоворгси
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss