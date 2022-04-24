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Московский листок

"Звездные войны" становятся близкой перспективой

Опубликовано 24.04.2022 в разделе комментариев 0

космос рогозин
"Звездные войны" становятся близкой перспективой

Новая мировая война может начаться из-за противоспутникового оружия, считает глава российского Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его мнению, поводом для объявления войны может стать ситуация, когда какая-либо страна уничтожит чужой космический аппарат.

Ну, насчет casus belli - одна страна недавно уничтожила целый город, принадлежащий другой стране, и то войну никто никому не объявил. А из-за спутника никто мелочиться не станет.

А вот то, что гонка стратегических вооружений переместилась в космос - факт.

Тот же Рогозин назвал американский экспериментальный космический аппарат X-37B, который способен переносить оружие массового поражения. Кстати, аппарат этот очертаниями очень напоминает советские и российские космические аппараты, работа над которыми была прекращена еще до стадии испытаний.

США испытывали оружие против спутников в 2008 году. Тогда они запустили с эсминца ракету-перехватчик SM-3. Ракета поразила неисправный разведывательный спутник USA-19. 

Россия запустила одну противоспутниковую ракету (два источника CNN указали, что ракета была запущена с Земли) и взорвала свой же спутник «Космос-1408». Это был старый советский аппарат, находившийся на орбите с 1982 года.

Помимо России и США в XXI веке оружие против спутников испытывали Индия и Китай.

Так что "звездные войны" вполне могут стать реальностью. А поскольку целый ряд стран уже потратили много сил и денег на такие проекты, скорее всего, они не остановятся и доведут космическое оружие до состояния готовности. 

Почему страны, обладающие оружием массового поражения, так боятся вынесения вооружений в космос?

Ответ достаточно простой: пуск ракеты ядерной боеголовки со спутника практически невозможно засечь - это раз. И подлетное время тут ничтожно - если баллистической ракете из США чтобы долететь до России нужно преодолеть тысячи километров, то с орбиты - всего 2-3 сотни. То есть начало ядерной войны можно запросто прозевать.

Ну и одновременное выведение из строя спутников системы раннего предупреждения о ракетном нападении - это тоже способ скрыть от вероятного противника начало ядерной войны.

А.Б.



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