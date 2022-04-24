Сатанисты и компрачикосы в Нижнем Новгороде #госдума #социалза #делягин Михаил Делягин о буднях депутатской работы с обращениями граждан: #Госдума, #СоциалЗа, #Делягин, Сатанизм в нижегородской школе номер 151: от Дня космонавтики - до Страстной недели, почти до Пасхи. Пытки второклассников на уроке физкультуры: новый виток реформы образования - вслед за ЕГЭ? Удар 8-летке кулаком в висок: угадайте, кого потащат в полицию? Как страшные второклассники, по мнению директора, терроризируют несчастного неформала, назначенного физруком и не подозревающего даже об основах своей работы.



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