Сатанисты и компрачикосы в Нижнем Новгороде

Михаил Делягин о буднях депутатской работы с обращениями граждан:
#Госдума, #СоциалЗа, #Делягин,
Сатанизм в нижегородской школе номер 151:
от Дня космонавтики - до Страстной недели, почти до Пасхи.
Пытки второклассников на уроке физкультуры: новый виток реформы образования - вслед за ЕГЭ?
Удар 8-летке кулаком в висок: угадайте, кого потащат в полицию?
Как страшные второклассники, по мнению директора, терроризируют несчастного неформала, назначенного физруком и не подозревающего даже об основах своей работы.
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