Загадка, чем воюют украинские войска?

Воздушно-космические силы Российской Федерации вывели из строя логистический терминал в окрестностях Одессы, на котором находилась крупная партия вооружений для украинской армии, сообщил генерал Конашенков.

Согласно статистике Минобороны на 21 апреля, с начала операции уничтожено 99% танков и других бронированных машин Украины, 92% военных самолетов, 71% парка вертолетов, 48% установок РСЗО и так далее. По словам Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".

Интересно, а что тогда мешает российским войскам пройти победным маршем пусть не до Киева, но хотя бы до Запорожья или высадиться в Одессе? Ведь у противника ни флота, ни авиации, ни танков. А с одним носимым оружием против второй армии мира много не навоюешь...

Или отчеты Министерства обороны не включают в себя склонность генералов к припискам?

К примеру, почему уничтожены почти все танки и только половина систем РСЗО? Понятно, сказать, что у укранской стороны не осталось РСЗО, нельзя, потому что обстрелы идут постоянно. Но ведь тот же "Град" гораздо больше танка по габаритам и не в пример хуже защищен - что же мешает уничтожить все их с воздуха, если имеется подавляющее превосходство в самолетах и вертолетах?

Украинские силовики трижды обстреляли Горловку за 35 минут, выпустив 55 ракет из "Градов", следует из сообщений в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Интересно, чем, если тяжелое вооружение почти все уничтожено? И откуда, если практически вся территория Донецкой области зачищена?

Я уже задавал вопрос министру Шойгу как главе Русского географического общества, насчет географии Украины, но пока ответа не получил - понятно, военному министру сейчас некогда.

Да и с вертолетами - их осталась у Украины только треть, а самолетов всего 8 процентов. Хотя самолет все же менее уязвим, чем вертолет... Да к тому же мы все только что видели, как целых 2 вертолета нанесли удар по нефтебазе под Белгородом. Для "уничтоженных" ВВС, согласимся, довольно шустро.