Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Военные США и Японии тренируются штурмовать острова

Опубликовано 24.04.2022 в разделе комментариев 1

япония курилы острова
Военные США и Японии тренируются штурмовать острова

Военнослужащие сухопутных Сил самообороны Японии и морские пехотинцы США в течение двух недель с сентября по октябрь проведут совместные учения на северном японском острове Хоккайдо.

Планируется, что в них будут задействованы более 4 тыс. военных, в связи с чем они станут самыми масштабными маневрами с участием американских морпехов на японской территории.

Цель учений заключается "в повышении способности Японии и США отвечать на возникающие в Восточной Азии угрозы" с учетом военной спецоперации РФ на Украине и "продолжающегося военного усиления Китая", подчеркивает Nikkei.

Цель учений вполне прозрачна. Правда, конституция Японии существенно ограничивает применение вооруженных сил, но сегодня это мало беспокоит не только наши власти, но и японские тоже.

Ясно, что отрабатывается наступательная операция, поскольку штурмовать Хоккайдо российская армия точно не планирует.

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: штурмовать Хоккайдо российская армия точно не планирует
Белый и пушистый написал 24.04.2022 10:57
Баранов, не зарекайся, войну с Украиной ВС РФ тоже "не планировали".
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Доверяете ли вы президенту Путину?:
Результаты
Интернет-ТВ
Полный ДелягинN38
Полный ДелягинN38
23.04.2022
Сатанисты и компрачикосы в Нижнем Новгороде
Сатанисты и компрачикосы в Нижнем Новгороде
24.04.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Путин посетил пасхальную службу (0)
Треть туалетной бумаги уходит из страны (0)
Меланшон пытается сплотить левых (0)
Военные США и Японии тренируются штурмовать острова (1)
Загадка, чем воюют украинские войска? (2)
Сатанисты и компрачикосы в Нижнем Новгороде (0)
"Звездные войны" становятся близкой перспективой (3)
Россия обнулила реакционность Украины и почему Арестович не правильно понимает сущность дьявола (13)
Полный ДелягинN38 (0)
Охранители Путина обрушили его популярность (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Как поставить Запад на место?
Дарья Митина Дарья Митина: Медведю - 55!!!!
Михаил Делягин Михаил Делягин: Сатанисты и компрачикосы: Нижний Новгород, 151 школа - далее везде?
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Россия обнулила реакционность Украины и почему Арестович не правильно понимает сущность дьявола
Михаил Делягин Михаил Делягин: Снижение ключевой ставки не поможет простым россиянам
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss