Военные США и Японии тренируются штурмовать острова

Военнослужащие сухопутных Сил самообороны Японии и морские пехотинцы США в течение двух недель с сентября по октябрь проведут совместные учения на северном японском острове Хоккайдо.

Планируется, что в них будут задействованы более 4 тыс. военных, в связи с чем они станут самыми масштабными маневрами с участием американских морпехов на японской территории.

Цель учений заключается "в повышении способности Японии и США отвечать на возникающие в Восточной Азии угрозы" с учетом военной спецоперации РФ на Украине и "продолжающегося военного усиления Китая", подчеркивает Nikkei.

Цель учений вполне прозрачна. Правда, конституция Японии существенно ограничивает применение вооруженных сил, но сегодня это мало беспокоит не только наши власти, но и японские тоже.

Ясно, что отрабатывается наступательная операция, поскольку штурмовать Хоккайдо российская армия точно не планирует.

А.Б.