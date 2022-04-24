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Московский листок

Меланшон пытается сплотить левых

Опубликовано 24.04.2022 в разделе комментариев 0

франция выборы
Меланшон пытается сплотить левых

Итоги выборов во Франции, в общем, понятны. Голосование началось в 9 по Москве.

Как следует из опроса OpinionWay-Kea Partners, проведенного для издания Echos, действующий президент наберет 57 процентов голосов, а его соперница — 43. В прошлый раз Ле Пен тоже уступила Макрону - понятно, она же девочка...

Однако на этом жизнь французов не кончается, и третий претендент на президентство Меланшон делает все, чтобы левые силы "максимально сгруппировались”, а его "Народный союз" (Union populaire) получил большинство на выборах в законодательные органы в июне.

Движение Меланшона “La France Insoumise”, которое доминирует среди левых с первого тура президентских выборов, где Меланшон 22% голосов, начало двусторонние переговоры с парттями EELV (экологи), PCF (коммунисты) и троцкистскими блоками с целью заключения потенциального стратегического и избирательного соглашения.

В четверг вечером Меланшон включил движение “Франция Непокоренная”, компартию Франции, EELV - экологов, крайне левых и даже социалистическую партию в "народный блок".

Вполне вероятно, что у Макрона не будет большинства в парламенте, и если это большинство окажется у левых, во Франции сформируется серьезная альтернатива либеральному доминированию.

 А.Б.



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