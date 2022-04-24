Треть туалетной бумаги уходит из страны

Обсуждается вопрос о последствиях ухода из России шведской компании Essity – производителя туалетной бумаги Zewa и других средств личной гигиены. Essity занимала существенную долю рынка туалетной бумаги. В зависимости от сетей и регионов РФ она составляла 27-37%.

Зачем мы при таком количестве леса закупаем бумагу - загадка нашей экономики. Зачем мы покупаем туалетную бумагу в Турции, где вообще леса нет?

Еще одна загадка - каменную туалетную, офисную и книжную бумагу хотят производить в России — проект представят на форуме "Сильные идеи для нового времени" этим летом. Наряду с традиционной бумагой из древесной целлюлозы предлагается запустить производство каменной бумаги — из известняка и нетоксичного полимера.

А можно еще в порядке импортозамещения использовать просто круглые камни, как азиатских странах. Подтерся голышом, и пошел. Никакой химии.

Или как в исламских странах, в общественных туалетах ставить кувшинчики с водой. Вообще никакой бумаги не нужно...

Ну и аккуратно нарезанные листочки из газеты "Известия" тоже все еще актуальны. Наверно, тиражи подрастут...

А.Б.