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Московский листок

Путин посетил пасхальную службу

Опубликовано 24.04.2022 в разделе комментариев 0

путин выборы кремль
Путин посетил пасхальную службу

Президент Владимир Путин побывал на пасхальной службе в храме Христа Спасителя.

Вместе с главой государства, как и в прежние годы, на богослужении присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин.

К службе доставили частицу Благодатного огня, который сошел в Великую субботу в иерусалимском храме Гроба Господня. Каждый год целая депутатция разных деятелей летает за благодатных огнем в Иерусалим, хотя огонь этот ничем не отличается от любого другого - никакого чуда схождения огня нет, это признали и сами "чудотворцы" из Кувуклии. Просто традиция.

Интересно, Путину доложили про огонь? Сам он интернетом не пользуется...

Он, кстати, в бога верит? И если верит, то с каких пор? С детства пионерско-комсомольского навряд ли. Со службы в КГБ тем более. Собчак тоже был не слишком религиозен.

В президентских покоях уверовал? Ну, возможно. В известном смысле восхождение Путина - это чудо.

 А.Б.



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