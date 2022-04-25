Кремль и "ядреные бонбы"

Чем пугаем

Читаю: «Первый полк, оснащенный перспективными тяжелыми межконтинентальными ракетами «Сармат», должен быть сформирован в Красноярском крае непозднее осени 2022 года. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин». Это замечательно, но вот только для того, чтобы от этих чрезвычайно дорогих ракет был хоть какой-то толк, их надо оснастить термоядерными боевыми частями. А как с этими боевыми частями обстоят дела?

Уничтожение вооружёнными силами Украины флагмана Черноморского флота крейсера «Москва» вызвало не только тяжёлое чувство у граждан России, но и истерику у пропутинских патриотов. И в ходе этой истерики некий «ведущий эксперт» Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров 19 апреля возопил:

«Зачем же мы будем ждать, когда НАТОвцы до Москвы что ли дойдут? Мы должны быть готовы первыми нанести ядерный удар. Зачем нам тратить людей, технику на войну с НАТО? Надо сразу ударить по Польше, допустим, ядерным оружием, и у них будет выбор — продолжать с нами войну или остановиться».

Такой вот консультант у Министра иностранных дел России К. Лаврова. Предлагает вмазать ядерным оружием по Польше, чтобы остальные перепугались зауважали Россию.

Заволновались аналогичные «эксперты» и на Украине, которые вкупе с подобными российскими «экспертами» почему-то вполне серьёзно отнеслись к тому, что уже на третий день войны не какой-то там дебильный «эксперт», а сам Кремль решил, как говорят поляки, «напугать ежа голой жопой» - решил напугать мир угрозой ядерной войны. Уже 27 февраля, как только в Москве стало понятно, что авантюра, задуманная как военная спецоперация, сразу же превратилась в военную спецобосраZию», последовало сообщение: «По приказу президента Владимира Путина на особый режим несения боевого дежурства переведены силы сдерживания России — в них входят и стратегические ядерные силы».

Все эти «эксперты» дружно решили, раз Кремль пугает НАТО «ядрёной бонбой», то получается, что она у него есть!

И я тогда напомнил, что ещё в 1993 году власти России, в одночасье став миллиардерами, продали в США все запасы оружейного урана (на 20 тысяч атомных бомб). А боеголовки, говорите, оставили? Нет, я, конечно, наивный, но раз в США уж даже Псаки начала смеяться над это угрозой…

Но и без этого логика «аж кричала» - не может у колонии США быть ядерное оружие – не могли США оставить его Рашке.

Ну, взгляните на дело хотя бы с такой стороны – у России нет законно или незаконно, но избранного президента, и вместо него корчат рожи в телевизоре артисты под управлением неизвестных кукловодов. Так в связи с чем у России должно остаться ядерное оружие.

И вот А.И. Рифеев, нередко дававший комментарии на моём сайте, дал у себя подробную статью об этом «Почему элита США не опасается ядерной войны с РФ. Состояние ЯО России и США» http://worldcrisis.ru/crisis/4000589.

Я же, помимо отсылки вас к этой статье, дам и несколько цитат из неё, но сначала «от себя».

Уже лет 40 назад в тогдашнем «Зарубежном военном обозрении» прочёл статью о том, как американцы промоделировали удар по США советского ядерного оружия. Это моделирование меня настолько поразило, что до сих пор в памяти остались некоторые числа – американцы считали, что к ним долетят 1440 советских боеголовок, суммарной мощностью 6650 мегатонн. (Тогда ракеты оснащались одним термоядерным зарядом в несколько мегатонн, а сейчас десятком разлетающихся у цели боевых частей, мощностью до 100 килотонн). Рассматривалось два варианта удара – при готовности США к удару (при эвакуации городов) и в случае внезапного удара. Рассматривался удар в самое тяжёлое время года по обеспечению нации продовольствием – в июне месяце, - когда старый урожай заканчивается, а новый ещё не убран.

При внезапном ударе потери США были, как мне помнится, в пределах 10% населения и техники, а если американцы успеют эвакуировать население городов, то вообще небольшие. Короче, по тогдашним представлениям, ядерный удар по США ничего не решал – да, он нанесёт тяжёлые потери, но американская нация выживет без проблем. То есть ядерное оружие, при всей его мощности, по своей сути является оружием устрашения, а не победы в войне. Меня тогда, надо сказать, это сильно удивило, особенно на фоне воплей об «ядерной зиме».

А теперь соответствующая цитата из статьи Рифеева:

«А хватит ли наличного арсенала для уничтожения американских городов? Верующие в «ответку» простодушно полагают, что ядерное оружие настолько мощное, что они просто сотрет с лица земли все без исключения американские города, и мы знаем, что американцы это знают...

Но даже у столь мощного оружия, как ядерное, есть свои пределы разрушительной мощи, которые нетрудно вычислить по формуле фугасности, то есть по мощи ударной волны. По открытым данным в нашем арсенале состоят:

— 460 боеголовок Р-36М2, мощность 1 Мт, радиус поражения 2800 м., площадь поражения 24,6 кв. км;

— 114 боеголовок РТ-2ПМ, 550 кт, 2200 м., 15,2 кв. км;

— 440 боеголовок РС-24, 500 кт, 2200 м., 15,2 кв. км;

— 656 боеголовок Р-29 и Р-30, 200 кт, 1600 м., 8 кв. км.

(в данной статье радиусы зон поражения взрывов ЯО взяты для следующих условий: взрыв ЯО наземный; радиусы соответствуют безопасному расстоянию от эпицентра взрыва ЯО при нахождении людей в укрытиях легкого типа - т.е. гражданских зданий. при 1 Мт этот радиус 2,7 км., при 200 Кт этот радиус 1.6 км., при 300 Кт - 1,86 км., поражающий фактор - ударная воздушная волна, а на открытой местности этот радиус при взрыве боезаряда в 1 Мт примерно 11 км. прим. автора)

Итого общая площадь поражения:

— Р-36М2 — 11 316 кв. км,

— РТ-2ПМ — 1 732 кв. км,

— РС-24 — 6 688 кв. км,

— Р-29 и Р-30 — 5 248 кв. км.

Всего наш ядерный арсенал имеет суммарную зону поражения в 24 984 кв. км, и на этой территории ядерные взрывы уничтожат большую часть зданий и сооружений, а также уничтожат большую часть людей. Кстати, советский ядерный потенциал в январе 1990 года составлял 10 247 боеголовок. Примерно в 6,13 раз больше чем сейчас у России.

В США площадь городов в 2010 г.: 106 тысяч кв. миль (274,5 тысяч кв. км) со средним населением 905 человек на кв. км. Расчет показывает, что наличного ядерного арсенала России хватит для уничтожения 9% городской территории в США, на которой проживает от 23 до 26 млн. человек населения. В 1990 году наши возможности были как минимум в 6 раз больше … Общая численность населения США в 2010 году - 308,7 млн. человек, (сейчас 340 млн.). В таком случае жертвами нашей «ответки» станет 7-8 % населения страны. Очень скромный результат.

По опыту Хиросимы, попавшей под внезапную ядерную атаку, далеко не все, кто оказались в зоне поражения ядерной бомбы, погибли. По данным японского Комитета по сбору материалов о разрушениях, вызванных атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки, под удар в Хиросиме попали 320 тысяч человек, из них 118,6 тысяч погибли (37%), 30,5 тысяч получили тяжелые ранения (9,5%), 48,6 тысяч получили легкие ранения (15,1%), и 118,6 тысяч не пострадали (37%). Итого пострадало 60% населения. Если мы примем этот поправочный коэффициент, то в США от «ответки» пострадают 15 млн. человек, в том числе 10 млн. убитыми. Результат подсчетов получается крайне неприятным для адептов «ответки». Потери убитыми в 3-4 % от населения США - это немного. Это вовсе не повалит США ни в военном, ни в экономическом смысле».

Для сравнения, только хорошо подсчитанные военные безвозвратные потери СССР в ходе Великой Отечественной войны (убитые и пленные) составили примерно 6,6% от численности населения СССР. Общие, вместе с мирными жителями безвозвратные потери по итогам войны – почти 15%.

С этим выводом Рифеева мне всё понятно и я с ним согласен.

Срок годности

Теперь пара слов для понимания следующего материала. Ядерное оружие бывает двух типов – собственно ядерное, в котором взрываются либо плутоний-239, либо уран-235, либо термоядерное, в котором собственно ядерное взрывчатое вещество (помянутые плутоний 239 либо уран 235) инициируют взрыв дейтерида лития-6. Термоядерное оружие значительно более мощное, посему его и применяют в стратегическом ядерном оружии, но главное, что требуется отметить в данном случае, – термоядерное оружие невозможно без ядерного.

Далее дам цитаты из помянутой статьи Рифеева, за достоверность всех сведений в которых не могу поручится, тем не менее, считаю необходимым привлечь к этим сведениям внимание.

«Мечта наших патриотов - достаточно нанести в критической точке напряжения тектонических плит земной коры череду мощных ударов, скажем, с помощью 25-30-мегатонных термоядерных зарядов, и все на поверхности планеты придет в движение. Одна тектоническая плита будет подниматься, а другая останется неподвижной или даже начнет опускаться. И тогда конец проклятому Пиндостану, да и старой дуре Гейропе скорее всего тоже :-))))…

Но указанные термоядерные заряды для взрыва требуют плутониевого или уранового инициатора мощностью не менее 4,0-5,0 килотонн в тротиловом эквиваленте. Прекрасно, но вся беда в том, что цикл жизни ядерных боезарядов на основе оружейного Пл-239 не более 15-18 лет. А оружейный Пл-239 в РФ прекратили выпускать еще в 1990-91 году. Цикл жизни ядерных боезарядов на основе оружейного У-235 не более 30 лет.

Мало этого, оружейный У-235 в количестве 500 тонн передали США по договору «Черномырдин-Гор» и последняя тонна оружейного У-235 ушла в США еще в 2013 году, как утверждают предварительно превращенного в низкообогащенный, то есть разбавленный У-238. Во что верится с трудом.

А ядерные боезаряды на основе У-235 в СССР перестали делать в 1988-90 гг. - даже еще раньше, чем перестали их производить на основе Пл-239.

И отсюда и вопрос – а на каких пока неизвестных физических принципах нашими патриотами планируется произвести инициацию ранее указанных термоядерных зарядов на российском термоядерном оружии?

Дело в том, что в плутониевых ядерных боезарядах постоянно идет цепная реакция – правда очень медленная. Пл-239 постепенно переходит в Пл-240. Поэтому все плутониевые боезаряды нуждаются в постоянном охлаждении (при излишнем нагреве плутониевый боезаряд теряет способность взрываться, нарушается расчетная геометрическая форма боезаряда). Когда количество Пл-240 достигает 5-6 %, плутониевый боезаряд перестает быть способным взрываться (именно поэтому энергетический плутоний, получаемый на АЭС, нельзя использовать в качестве оружейного – в энергетическом плутонии содержание Пл-240 достигает 20% от общего количества). Время накопления ПЛ-240 свыше 5-6 % в мощных плутониевых боезарядах составляет от 15 до 18 лет. В маломощных плутониевых зарядах – от 9 месяцев до 4 лет.

Кром того, происходит постепенное и неизбежное «отравление» боезаряда различными вредными изотопами, например, Америцием 241, возникающими в ходе медленно протекающей в боезаряде цепной реакции. При достижении некоторого количества А-241, плутониевый боезаряд теряет способность нормально взрываться.

И в урановых боезарядах происходит постепенное повышение активности У-232, и при достижении определенной активности У-232 при попытке взорвать урановый боезаряд, У-232 среагирует быстрее, чем У-235 – основное ядерное вещество в боезаряде, - и боезаряд вместо того чтобы штатно взорваться будет разрушен от теплового нагрева. Гарантийный срок 100 % штатного срабатывания уранового боезаряда не более 30 лет. При нештатном срабатывании плутониевого или уранового боеприпаса происходит не ядерный взрыв, а только радиоактивное заражение некоторой площади. Иногда ядерный взрыв все же происходит, но только в десятки раз меньше по мощности от номинальной мощности, заявленной при изготовлении ядерного боезаряда.

В сети появились сообщения, что американцы ожидают, что к 2023 году полностью исчерпается боевой ядерный потенциал Российской Федерации, что даже несколько странно, так как:

- сроки эксплуатации плутониевых ядерных зарядов не превышают 18 лет, а производство оружейного плутония в СССР прекращено в 1990-1991 гг., посему несложно сделать подсчет, что к 2010 году все сроки 100 % штатного срабатывания плутониевых боезарядов уже истекли ...

- сроки эксплуатации урановых боезарядов не превышают 30 лет, а производство оружейного урана в СССР прекращено в 1988-1990 гг., посему несложно сделать подсчет, что к 2019 -2020 гг. все сроки 100 % штатного срабатывания урановых боезарядов неизбежно тоже истекут ...

Правда, согласно договора между РФ, США, Англии, Франции о прекращении производства делящихся материалов для ядерного оружия от 1994 года, срок действия договора начинался с 1997 года, посему немного арифметики и для США:

- 1997 год + 18 лет = в 2015 году - ядерное оружие на основе плутония в США уже исчерпало сроки эксплуатации и фактически небоеспособно;

- 1997 год + 30 лет = в 2027 году ядерное оружие на основе урана в США исчерпало сроки эксплуатации и стало небоеспособно.

Итого. Все термоядерные и просто ядерные взрывные устройства имеют плутониевые или урановые боезаряды. С момента производства последних ядерных боезарядов, которое было прекращено в 1990-91 году, прошло уже 30 лет. Последняя тонна оружейного урана, предварительно переработанного в низкообогащённый была вывезена из России в далеком 2013-ом году. А нового не производили. Оружейный плутоний прекратили выпускать еще в 1989-90 гг. До 1994 г выпустили небольшую партию для «омоложения» ранее выпущенных плутониевых боезарядов. Затем все реакторы по выпуску оружейного плутония остановили, кроме одного, он работал в энергетическом режиме. Реактор был окончательно остановлен в 2009 г.

Еще в 1994 году США, Англия, Франция, Россия заключили договор о прекращении производства делящихся материалов для ядерного оружия. КНР не подписывал договор, но взял обязательство его соблюдать. Израиль тоже не подписывал договор, но прекратил производство ЯО в 2004 году, оставив для себя право в случае необходимости возобновить его производство. Индия, Пакистан, КНДР, естественно, договор не подписывали. Договор этот бессрочный, его действие начиналось с 1997 г. Но в СССР прекратили производство оружейного урана и плутония еще при М. Горбачеве.

О выходе из договора никто из подписантов не заявлял. Об этом договоре, оставляющем Россию без ядерного оружия, населению России известно очень мало, абсолютное большинство даже не подозревает про его существование.

Все уверены, что РФ по-прежнему ядерная держава».

Я не нашёл никаких сведений о том, что помянутый «Договор запрещения производства расщепляющихся материалов», действительно предлагаемый, был подписан в 1997 году, мало того, ещё в 2009 году в США обсуждалась целесообразность этого договора, и в 2019 его целесообразность обсуждалась. Но о том, что он подписан – никаких сведений. Казалось бы – чего волноваться? Это Рифеев чего-то придумал несуразное.

Но Рифеев ссылается на годы прекращения производства делящихся материалов в России, а в России может быть что угодно. Могут прекратить производство оружейных урана и плутония и без договора. И в результате – «и верится, и не верится». Тут хотелось бы получить объяснения самого автора.

В любом случае я дал эти цитаты, чтобы вызвать интерес к вопросу, а есть ли у России вообще ядерное оружие? Знаете, хотелось бы как-то убедиться, что ядерное оружие в распоряжении артистов, играющих роль Путина, американцы оставили.

Мультики про вундервафли есть, а вот есть ли сами вундервафли?