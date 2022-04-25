Киев предлагает США пойти на дефолт

Киев ведет переговоры с Вашингтоном об использовании замороженных российских активов для финансовой помощи Украине, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, Украине ежемесячно необходимо до $5 млрд финансовой помощи.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее заявила, что в Вашингтоне пока не знают, можно ли направить замороженные активы российского Центробанка на помощь Украине, а последствия такого решения американцам "нужно тщательно взвесить".

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То есть украинский премьер врет, как обычно - решение о том, чтобы ограбить Россию в пользу третьей страны в США не принимали, и не уверены, что примут.

Такое решение было бы прежде всего дефолтом для США - Америка взяла на хранение некие средства и вдруг отказывается платить по счетам. Это было бы просто крахом мировой долларовой системы, на что в США, будучи в здравом рассудке, наверно, не пойдут. На Украине есть поговорка: "Выколю себе глаз, нехай у тещи зять будет кривой".

Однако в книге, которая так и называется "Крах мировой долларовой системы", вышла в 2001-м и пережила несколько переизданий, именно такой сценарий - выборочного отказа США от обязательств по доллару, был прописан Михаилом Хазиным.

Правда, половина авторов сборника, включая руководителя проекта Ю.Д.Маслюкова уже умерли, а долларовая система все еще жива, но именно сегодня она наиболее близка к своей кончине.

Киеву, понятно, на это все наплевать - там уже раскатали губы на 5 миллиардов долларов ежемесячно, из которых 95% по сложившейся традиции будет разворовано, а то, что это приведет к окончанию доллара как мировой валюты - кому какое дело?

Но сама практика впечатляет: вот для этих доллар деньги, а для тех - нет, они не имеют права пользоваться долларом. Понятно, что это правило будет экстраполировано на любую другую валюту - евро, фунт, юань. Любая страна-эмитент сможет заявить - наши банковские билеты в России (Украине, Гондурасии) недействительны. Ну а при таком "обеспечении" любая национальная валюта и любая национальная экономика будут рушиться в течение одного дня решением центробанка. Кто на это пойдет?

Тут не спасает даже золотой эквивалент - можно же запретить обращение золота. И тогда - только бартер, кило картошки за минет. И угадайте, что быстрей обесценится... Хохлушек со своим универсальным товаром - на каждой обочине, а картохи на всех не хватит.

Анатолий Баранов