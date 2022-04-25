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Московский листок

Брянские пожары

Опубликовано 25.04.2022 в разделе комментариев 0

пожар брянск нефтебаза
Брянские пожары

На территории нефтебазы в Брянске произошел пожар, отмечается на сайте областного ГУ МЧС.

"К месту вызова направлены пожарно-спасательные расчеты по повышенному рангу (номеру) пожара. По прибытии установлено, что происходит горение на территории нефтебазы", — говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел на Московском проспекте Фокинского района.

А вот о причинах пожара официально не сообщается. Все должны догадываться в меру своей осведомленности. А вот делиться осведомленностью не положено.

Нефтебаза находится в Фокинском районе на Московском проспекте — на юго-востоке города. Как следует из данных на сайте «Брянскнефтепродукта» («дочка» «Роснефти») на Московском проспекте находится ее нефтебаза. Вместе с тем «Россия 24» утверждает, что пожар произошел на объекте «Транснефти» «Дружба». То есть у нас проблемы с географией не только Украины, но и собственно Российской Федерации.

Источник «Интерфакса» утверждает, что утром загорелся резервуар объемом 10 тыс. т с дизельным топливом на территории нефтяного комплекса на Снежетьском валу. По информации «России 24», второй загоревшийся объект — склад дизельного топлива в военной части.

То есть произошло возгорание на нескольких объектах сразу. Опять же не известно, была у каждого пожара своя причина или одна на всех?

Но все сообщают зачем-то, что Брянск находится вблизи границы с Украиной.

 А.Б.



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