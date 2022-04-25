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Московский листок

В России заблокировали сайт финской газеты Ilta-Sanomat

Опубликовано 25.04.2022 в разделе комментариев 0

сми тв газеты
В России заблокировали сайт финской газеты Ilta-Sanomat

Причиной блокировки Ilta-Sanomat в РФ стала статья на русском языке о жертвах среди гражданского населения Украины, сообщает НПО "Роскомсвобода".

С начала войны на Украине Роскомнадзор заблокировал доступ к сотням российских и зарубежных СМИ. Среди них, например, британская телекомпания BBC, эстонская газета Postimees, немецкая Deutsche Welle, литовская LRT и болгарское СМИ 24 часа.

В этом списке оказался и портал ФОРУМ.мск, причем если финская газета хотя бы знает, почему ее заблокировали, то нам и этого не сообщили.

Причем 7 апреля депутат Госдумы Михаил Делягин отправил запрос в Генпрокуратуру с просьбой хотя бы объяснить причину блокировки. Но пока и депутат ответа не получил. Может, ждут, когда пройдет положенный месяц.

Закон дает право прокуратуре блокировать СМИ без суда, на свое усмотрение и не особо вдаваясь в причины. А потом нужно месяцами опротестовывать это решение в судах, причем без гарантии положительного решения.

То есть СМИ в России можно просто закрыть и забыть.

Единственным "окном в Европу" остается ВПН.

И как они собираются в 21-м веке жить в стране, где невозможно выражать общественное мнение и получать независимую информацию?

 А.Б.



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