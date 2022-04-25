В России заблокировали сайт финской газеты Ilta-Sanomat

Причиной блокировки Ilta-Sanomat в РФ стала статья на русском языке о жертвах среди гражданского населения Украины, сообщает НПО "Роскомсвобода".
С начала войны на Украине Роскомнадзор заблокировал доступ к сотням российских и зарубежных СМИ. Среди них, например, британская телекомпания BBC, эстонская газета Postimees, немецкая Deutsche Welle, литовская LRT и болгарское СМИ 24 часа.
В этом списке оказался и портал ФОРУМ.мск, причем если финская газета хотя бы знает, почему ее заблокировали, то нам и этого не сообщили.
Причем 7 апреля депутат Госдумы Михаил Делягин отправил запрос в Генпрокуратуру с просьбой хотя бы объяснить причину блокировки. Но пока и депутат ответа не получил. Может, ждут, когда пройдет положенный месяц.
Закон дает право прокуратуре блокировать СМИ без суда, на свое усмотрение и не особо вдаваясь в причины. А потом нужно месяцами опротестовывать это решение в судах, причем без гарантии положительного решения.
То есть СМИ в России можно просто закрыть и забыть.
Единственным "окном в Европу" остается ВПН.
И как они собираются в 21-м веке жить в стране, где невозможно выражать общественное мнение и получать независимую информацию?
А.Б.
|
|