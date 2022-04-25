Последний шоппинг. В Казахстане забастовали грузчики в торговых сетях

Грузчики из компании Sulpak в Актау вышли на забастовку и потребовали повысить им заработную плату с 130 до 200 тысяч тенге. Рабочие сравнивают зарплату с другими торговыми центрами и там зарплата уже составляет 200 - 220 тысяч тенге.

Пока их требование не будет выполнено, грузчики решили не возобновлять работу. Это примечательно для регионов Западного Казахстана, где начинают бастовать коммунальщики, энергетики, бюджетники и даже учителя, а теперь и грузчики. В общем, все.

А поскольку Казахстан является ближайшим и самым доступным на сегодня центром шоппинга для россиян - там открыты и ИКЕА, и другие санкционные торговые марки, забастовка в торговых сетях нас тоже касается.

Доходы сетей явно выросли из-за роста числа потребителей, нагрузка на работников тоже выросла, а денег у людей больше не стало.

А.Б.