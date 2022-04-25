Наталья Поклонская призывает положить конец истязаниям пленных на Украине

"Российские военные, участвовавшие в специальной военной операции, находящиеся в плену в Украине, подвергаются жесточайшим истязаниям, пыткам, бесчеловечному отношению", - пишет бывший прокурор, бывший депутат и скоро уже бывший замглава Россотрудничества.

"Преступники в Украине осознанно и умышленно калечат пленных. Это преступники, которые не имеют национальности, — они даже не могут называться людьми. Потому что то, что и как они делают с ранеными солдатами и офицерами, нельзя передать. Как мне рассказывали врачи, военные, журналисты и просто обычные жители — многим из пленных под видом ампутации отрезаются пальцы, выкалываются глаза, наносятся всевозможные травмы и повреждения, о которых не могу говорить", - продолжила Поклонская.

При этом она призывает не обвинять в этом "украинцев" - мол, преступники не имеют национальности.

Это так, но гражданство-то они имеют! И это гражданство - украинское, и в данном случа фраза "украинцы истязают" обозначает не национальность, а гражданство. И идеологическую позицию - "идеология украинства" ведь тоже существует.

И эта идеология более, чем бесчеловечна. В середине 20-го века она привела к "Волынской резне", когда не просто были убиты, а зверски замечаны десятки тысяч поляков и армян - русских на Волыним тогда почти не было, а с евреями разобрались германские нацисты.

Украинские нацисты сильно превзошли германских - вплоть до того, что руководство украинского карательного батальона, отличившегося в Варшавском гетто, было расстреляно немцами за сверство!

Сегодня последователи "украинства" продолжают традицию - что говорить, если руководитель мобильного госпиталя в эфире ТВ говорит известному журналисту Гордону, что сознательно калечит русских военнопленных! И Гордон кивает... Потом, правда, этот украинский Менгеле от своих слов отказался, но ведь слово не воробей, вылетит - не поймаешь...

А Поклонской я почему-то верю.

А.Б.