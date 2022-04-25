БПЛА над Россией

Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова.

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Тяжелейший удар - блокировка ФОРУМа.мск. https://forum-msk.org/ Кто на "маке" может заходить без проблем, для "хрома" вот расширение, которое прекрасно открывает как ФОРУМ.мск так и Фейсбук: https://chrome.google.com/webstore/de... Очень прошу - заходите, посещаемость упала раза в два, надо как-то восстанавливать, пока не посадили совсем.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

1 Брянские пожары https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Макрон президент, и больше сказать нечего

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4 В Казахстане забастовали грузчики в торговых сетях https://forum-msk.org/material/news/1...

5 Наталья Поклонская призывает положить конец истязаниям пленных на Украине https://forum-msk.org/material/news/1...

6 Аэропорт Внуково ввел режим простоя для своих сотрудников

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