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Московский листок

Прибалтийские туроператоры потребовали не заселять их туристов в отели с россиянами

Опубликовано 26.04.2022 в разделе комментариев 1

туризм отдых
Прибалтийские туроператоры потребовали не заселять их туристов в отели с россиянами

TUI Tantur, турецкий представитель крупнейшего европейского туроператора TUI, направил в отели республики письмо с требованием отменить бронирования российских туристов.

Так, фирмы выдвинули ультиматум: в отелях, где отдыхают их туристы, не должно быть россиян. Существующие брони должны быть отменены, а путешественники из России — выселены.

***

Где-то мы это уже проходили... Да, "неграм вход воспрещен". Ну и так называемые "нюрнбергские законы" в нацистской Германии

Две тысячи лет назад распяли Христа за Новый завет, за отмену коллективной ответственности. Но в "христианской" Европе Христа распяли евреи - все евреи, даже те, что родились через тысячу лет после. Не римляне, евреи.

Теперь в Европе Христа распяли русские и немножко белорусы. В том числе и те, кого всего год назад избивали, сажали и убивали в Минске и других городах. Они тоже теперь в виноватых.

В Прибалтике уже не было апартеида русских - он теперь по всей Европе.

Европа готовится к войне, если кто не понял. Учится ненавидеть по признаку гражданства, национальности, расы. Потом научится убивать.

Я уже твердо знаю - война будет, большая. Война к которой никто не готов, но которая коснется каждого.

Мы тоже не готовы, но у нас есть маленькое преимущество - мы убивать уже научились.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Все верно делают прибалты!
Только победа Украины с возвратом всех территорий! написал 26.04.2022 01:52
Русские должны сидеть дома на России, а не жировать по заграницам. Не фиг нападать на чужие государства и зверствовать на чужих территориях - на своих территориях пусть русские зверствуют!
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