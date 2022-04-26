Прибалтийские туроператоры потребовали не заселять их туристов в отели с россиянами

TUI Tantur, турецкий представитель крупнейшего европейского туроператора TUI, направил в отели республики письмо с требованием отменить бронирования российских туристов.

Так, фирмы выдвинули ультиматум: в отелях, где отдыхают их туристы, не должно быть россиян. Существующие брони должны быть отменены, а путешественники из России — выселены.

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Где-то мы это уже проходили... Да, "неграм вход воспрещен". Ну и так называемые "нюрнбергские законы" в нацистской Германии

Две тысячи лет назад распяли Христа за Новый завет, за отмену коллективной ответственности. Но в "христианской" Европе Христа распяли евреи - все евреи, даже те, что родились через тысячу лет после. Не римляне, евреи.

Теперь в Европе Христа распяли русские и немножко белорусы. В том числе и те, кого всего год назад избивали, сажали и убивали в Минске и других городах. Они тоже теперь в виноватых.

В Прибалтике уже не было апартеида русских - он теперь по всей Европе.

Европа готовится к войне, если кто не понял. Учится ненавидеть по признаку гражданства, национальности, расы. Потом научится убивать.

Я уже твердо знаю - война будет, большая. Война к которой никто не готов, но которая коснется каждого.

Мы тоже не готовы, но у нас есть маленькое преимущество - мы убивать уже научились.

А.Б.