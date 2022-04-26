Пропагандист Соловьёв не погиб смертью храбрых

Президент Путин сообщил о предотвращении спецслужбами покушения на известного телевизионного пропагандиста Владимира Соловьёва. Любопытно, что в период белорусской революции Лукашенко практически теми же красками расписывал, как хотели обездвижить, запихнуть в багажник, вывезти в лес и вырезать ножницами язык у телеведущего Азарёнка. Это сходство легко объяснимо. Как в Беларуси, так и в России телевидение работает на одного-единственного зрителя. Минское вещание должно нравиться картофельному диктатору, московское - Путину. Соответственно популярность такого ТВ неуклонно стремится к означенной единице.

Отобрать Соловьёва у Путина - словно забрать у ребёнка любимую мягкую игрушку, без которой он заснуть не может. Большей части остального человечества на Соловьёва, по большому счёту, начхать. Да, персонаж он отстойный, но какой от него реальный вред? Наружность не самая отвратительная. Хам? Так это сценический образ, удачно совпадающий с внутренним миром. Противно верещит? Не преступление. Постоянно врёт? Ну, тоже скажете - а кто вообще сейчас не врёт?! Если не нравится тебе рычащая за забором собака, зачем в неё обязательно бросать камни?

История с покушением на этого деятеля выглядит какой-то бездарной комедией. Во-первых, лепить героя из обладателя вилл на острове Комо - дело абсолютно безнадежное. Никак не тянет он на храбреца. Поскандалить, влезть без очереди - не велико геройство, а на большее он не способен.

Во-вторых, уж чересчур убога банда замысливших худое неонацистов. Почему даже одеты они оказались в какие-то тюремные робы? Предчувствовали неминуемый арест? Об этом свидетельствует и чрезвычайная скорость, с какой неонацисты открыли спецназу дверь, легли на пол и стали раскрывать свои зловещие замыслы. Видите ли, убить они хотели ещё Киселёва, Скабееву, Попова, Симоньян и Кеосаяна, для чего у них было много-много свастики (на 3D-принтере печатали что ли?), неонацистская литература, поддельные украинские паспорта, написанные от руки подробные планы ("зайти в инстаграм Соловьёва" и т.п.), зажигательная смесь (почему-то в небьющихся пластиковых бутылках) и, конечно, наркотики. Может быть, с таким набором их сразу надо было в "дурку" везти?

В-третьих, неуловимая логика, чем Соловьёв мог не угодить неонацистам? Все последние годы он клеймил оппозицию, либерализм, коммунизм, демократию. В прошлом году Владимир Соловьёв сопоставил Гитлера с сидящим в тюрьме Алексеем Навальным и похвалил за смелость, мол, не косил от армии и храбро сражался на фронтах Первой мировой. Исходя из этого, какие мотивы могли толкнуть заговорщиков на покушение?

Между тем в день захвата придурковатой московской банды в далёком Брянске по неизвестным причинам внезапно загорелась нефтебаза, так что пришлось эвакуировать часть горожан, и там же накануне с рельс, которые вдруг подмыла вода, сошёл и опрокинулся локомотив.