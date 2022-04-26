Вот и решилась "проблема 2024"

27 апреля в Санкт-Петербурге состоится заседание Совета законодателей, в котором примет участие президент Владимир Путин. В Совет законодателей входят спикеры Госдумы и Совета Федерации, их заместители, главы комитетов обеих палат парламента, спикеры заксобраний регионов.

На заседании совета могут обсудить, в каком формате должны проходить в этом году выборы в Единый день голосования, и стоит ли их проводить вообще. Об этом РБК рассказали три источника, знакомых с обсуждением вопроса.

На сегодня высока вероятность, что речь идет о возможной отмене всех прямых губернаторских кампаний в этом году, а что будет в дальнейшем — неясно.

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Да, в общем, ясно. Какие выборы в воюющей стране? Правда, как назло ни в одной из приграничных областей губернаторских выборов не планируют, но все равно.

Зеленский и Путин - кто кого пересидит?

Тут даже не в губернаторах дело - я вот вроде бы слежу за политикой, но все равно большинство губернаторских фамилий для меня пустой звук. Кто такие? Откуда? Почему? Ясно, что избирателю о них известно еще меньше, но ведь как-то протаскивают... Не это проблема.

И даже не серия муниципальных выборов, например, в Москве, где провести больше полутора тысяч кандидатов "Единой России" просто не по силам сегодня - спецоперация точно не увеличила популярность ЕР в столице. Но и не в них дело.

Зато "проблема 2024" отменой выборов решается раз и навсегда - ясно же, что Кремлю довольно-таки фиолетово, будет в магазинах туалетная бумага, а в интернете "Нетфликс". А вот перманентный конфликт, который может затянуться на десятки лет, просто закрывает вопрос с выборной демократией.

Вам что, не нравится наш Верховный главнокомандующий? Вы против Победы?

А тогда зачем вам выборы, если Бог дал нам лучшего из всех возможных!

Ну а следить за стрелочками стратегических ударов по Лисичанску или Широкой Балке куда интересней, чем за предвыборным бахвальством каких-то малосущественных персонажей. Кстати, между Торецком и Новоселовской есть местечко Нью-Йорк. Минометный обстрел Нью-Йорка - что может быть завлекательней?

А выборы - тьфу! Выборы пустое...

Да и негде сегодня агитировать - все оппозиционные и просто независимые ресурсы Роскомнадзор позакрывал.

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