Кадровые ротации губернатора Кожемяко

17 февраля в Приморье задержали главу Партизанского муниципального района Льва Хамхоева за злоупотребление должностными полномочиями.

По версии следствия, в марте 2021 года подозреваемый из личной заинтересованности по надуманным основаниям инициировал расторжение муниципального контракта, заключённого между администрацией и юридическим лицом в рамках исполнения муниципальной программы по обеспечению пожарной безопасности, на сумму более 22 млн. рублей. Это было сделано в пользу заключения аналогичного контракта с иным хозяйствующим субъектом, при этом сумма нового договора существенно превысила стоимость ранее заключённого и составила более 31 млн. рублей, которые были оплачены в полном объёме.

Глава Приморья Олег Кожемяко в прямом эфире ТВ-канала "Вести Приморья" (12+) прокомментировал задержание и возбуждение уголовного дела в отношении главы Партизанского района Льва Хамхоева: «Это показательный пример и для других чиновников, кто желает каким-то образом за счет средств бюджета или в рамках взаимоотношений с какими-то компаниями поправить свое личное благосостояние. Такая работа будет проводиться. Мы такие проекты, связанные с очисткой и прозрачностью работы чиновников, поддерживаем.

Последнее время, бывая в том направлении, мы видели, сколько там накопилось проблем, которые глава администрации не решал. Это вопросы благоустройства, это достройка школы в Волчанцах. Не правильно был продуман проект, не правильно внесены корректировки, отсутствие контроля. Последний наш проезд в район был как раз в Волчанцы, где люди уж много лет пьют некачественную воду. И администрация безучастно на это смотрит. Просто безучастно. Оказывается, там в 2016 году поставлена станция водоочистки. Она заброшена, никто там не меняет фильтры, не проводит регламентные работы. Глава стоит, рядом замы. Ничего не желающие, без огня в глазах, опустошенные. Это уже другая линия, но у нас очень много вопросов было к нему, как к руководителю».

Говорят, что поводом для возбуждения дела послужило письмо специалиста отдела архитектуры Партизанского района Юлии Богатовой на имя губернатора, в котором она обвинила районного руководителя в коррупции и использовании служебного положения в личных целях.

Надо особо отметить тот факт, что госпожа Богатова не пришлась ко двору после того, как районную администрацию возглавил Лев Хамхоев.

Ее несколько раз пытались уволить, но она всякий раз восстанавливалась по суду.

Юлия Богатова считалась креатурой бывшего главы Партизанского района Константина Щербакова, который также был арестован силовиками в 2016 году, а позднее осужден.

Тогда сотрудники прокуратуры Приморского края выявили многочисленные факты незаконного предоставления земельных участков в районе залива «Восток», являющихся собственностью Российской Федерации. При этом участки предоставлялись с превышением полномочий должностного лица.

В частности, чиновниками были заключены 28 договоров аренды земельных участков для организации зон семейного отдыха, по условиям которых арендаторам незаконно предоставлено право вести строительство на этих участках.

Также администрация Партизанского муниципального района без проведения торгов незаконно заключила 4 договора аренды земельных участков и предварительно согласовала предоставление 5 земельных участков общей площадью свыше 1,2 млн кв. метров.

Помимо этого был выявлен факт незаконного предоставления земельного участка площадью 25 тысяч кв. м супруге одного из начальников отдела администрации Партизанского муниципального района, и факт оформления в собственность муниципальной служащей отдела земельного контроля администрации района земельного участка площадью более 1,5 тысяч кв. м.

Со слов очевидцев событий, главным действующим лицом в схемах незаконного выделения участков был тогдашний главный архитектор района и его подручные Юлия Богатова и Александр Степанов, а не глава района Константин Щербаков. Последний лишь ставил подписи в предоставляемых ему договорах, не особо вникая в их суть.

Но отвечает всегда тот, кто подписывает. Именно поэтому Щербаков отправился в тюрьму, а архитектор и его помощники лишь отделались легким испугом.

Но не в этом суть. И не в аресте Хамхоева. Если виноват, пусть отвечает по закону. Ведь и губернатор не был доволен его работой.

Но… Кто же стал исполняющим обязанности главы района после ареста Хамхоева? И тут нас ожидает сюрприз, т.к. на эту должность губернатор Кожемяко назначил Александра Степанова, бывшего соучастника криминальных схем по незаконной передаче земельных участков.

Выходит, Кожемяко поменял одного замаранного чиновника на другого!

Кто же он, новый районный начальник.

Я уже писал о его прямом участии в незаконной передаче земель.

Александр Степанов с 2009 года официально работает в администрации района. Начинал специалистом отдела экологии и недропользования в администрации района, одновременно являлся соучредителем ООО «Собол и К», которое учредило НО Фонд «Сейкен». А при Хамхоеве был навязан ему в качестве заместителя.

Господин Степанов плотно связан с различными спортивными и полуспортивными организациями. Он является соучредителем городской спортивной общественной организации «Кекусинкай каратэ» г. Находка.

Напомню, Следственным Комитетом России недавно был арестован один из руководителей подобной организации глава федерации «Кудо» ДФО Александр Ясин, в определенных кругах известный как «Ясень». Который с 2004 года возглавил ОПГ «Трифоновские».

Общественную организацию «Кекусинкай каратэ» в г. Находка многие связывают с другим криминальным авторитетом Евгением Романовым лидером неаходкинской ОПГ «Романовские». В первой 2012 году Романов был арестован по подозрению в организации убийства в 2001 году гендиректора ОАО «Восточный порт» Леонида Бочкова и мошенничестве. Позднее приговорен к штрафу за убийство краснокнижных тигров.

Именно ставленником Евгения Романова называют Александра Степанова.

С нынешним губернатором Приморья Олегом Кожемяко Романов знаком еще с девяностых лихих бандитских времен и по совместному увлечению боксом.

После вступления Кожемяко в должность в его команде оказались многие бывшие подручные находкинского криминального авторитета Евгения Романова…

Первые месяцы работы Александра Степанова в должности и.о. главы Партизанского района сразу показали кто есть кто. Прокуратурой Приморского края начата проверка по факту появившейся информации о неудовлетворительном состоянии детского инфекционного отделения КГБУЗ «Партизанская городская больница № 1», расположенного в селе Владимиро-Александровское.

В настоящее время проводится проверка по соблюдению законодательства о защите прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе санитарно-эпидемиологического законодательства.

По результатам проверочных мероприятий прокуратурой будет дана принципиальная правовая оценка полноте и своевременности мер, принимаемых уполномоченными органами и должностными лицами. При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.

А в это время… В России появится новая информационная антикоррупционная система «Посейдон», курировать которую будут в администрации президента, а оператором выступит ФСО. Как следует из президентского указа, «Посейдон» создается для информационно-аналитического обеспечения деятельности госорганов, органов публичной власти, «Сириуса» и Банка России. Сейчас каждое десятое уголовное дело в России связано с коррупцией. Число подобных преступлений будет расти еще больше на фоне санкций Запада, предупреждают эксперты.