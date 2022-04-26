Не ешь российское

Латвийское предприятие Cesvaines piens запрещает сыр «российский» и будет выпускать его под названием «тильзитский».
Интересно, они в курсе, что город Тильзит с 1945 года носит название Советск? То есть они «российский» сыр переименовали в «советский»…
Сыр же "Советский" изначально носил название "Советский пармезан", по аналогии с "Советским шампанским", но, поскольку пармезан получился непохожий на пармезан (хотя сам по себе сыр оказался вполне ничего себе, просто ни разу не пармезан), то оставили только "Советский".
Но что ж теперь, два "Советских" будут?
Назовисте сыр "Антисоветский" что ли... Или "Антироссийский". Все равно к нам его поставлять не будут. Кушайте сами. А мы уж как-нибудь "Советским" перебьемся...
А вообще вся история напоминает переименование памятника Чапаеву на Украине в "Козака". Или прочтение фамилии художника Шишкина в литовской транскрипции - Сиськин.
А.Б.
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