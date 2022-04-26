Центробанки начнут прятать доллары

Заморозка резервов Банка России подтолкнет центральные банки других стран к тому, чтобы "прятать" свои долларовые резервы, заявил в беседе с газетой Wirtschafts Woche профессор Университета имени Гете во Франкфурте-на-Майне Ян Питер Кранен.

"Все антизападные страны теперь зададутся вопросом, стоит ли им и дальше держать активы на западных счетах. Их вероятная реакция — диверсификация — не только в используемых резервных валютах, но и в том, где и как их хранить. Это можно сделать тайком. Валютные резервы можно скрыть, и у центральных банков есть способы и средства скрыть свою идентичность на финансовом рынке", — отметил Кранен.

"США используют доллар в конфликте с Россией как оружие. Это негативно отражается на статусе доллара как ключевой резервной валюты мира", — заключил профессор.

Все верно говорит профессор.

Однако, почему начиная вооруженный конфликт с западом Кремль не побеспокоился, что деньги у нас, по сути, либо американские, либо европейские?

И что, ничего не знали и ни о чем не подозревали?

В ЦБ РФ не знали, информация точная. То есть Наабиуллина может и знала, но Центробанк к этому никак не готовился.

Но ведь все было рассказано, как оно будет. Давно рассказано!

В книге, которая так и называется "Распад мировой долларовой системы", вышла в 2001-м и пережила несколько переизданий, именно такой сценарий - выборочного отказа США от обязательств по доллару, был прописан Михаилом Хазиным.

Правда, половина авторов сборника, включая руководителя проекта, первого вице-премьера России, Ю.Д.Маслюкова уже умерли, а долларовая система все еще жива, но именно сегодня она наиболее близка к своей кончине.

Перечитал свою статью в сборнике - все верно, ни в чем не ошибся.

Главное - сама практика впечатляет: вот для этих доллар деньги, а для тех - нет, они не имеют права пользоваться долларом. Понятно, что это правило будет экстраполировано на любую другую валюту - евро, фунт, юань. Любая страна-эмитент сможет заявить - наши банковские билеты в России (Украине, Гондурасии) недействительны. Ну а при таком "обеспечении" любая национальная валюта и любая национальная экономика будут рушиться в течение одного дня решением центробанка. Кто на это пойдет?

Тут не спасает даже золотой эквивалент - можно же запретить и обращение золота. И тогда - только бартер, кило картошки за минет. И угадайте, что быстрей обесценится... Хохлушек со своим универсальным товаром - на каждой обочине, а картохи на всех не хватит.

А.Б.