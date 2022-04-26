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Московский листок

Еще раз о загадочной географии Украины

Опубликовано 26.04.2022 в разделе комментариев 0

украина война киев
Еще раз о загадочной географии Украины

Украинские силовики пытаются контратаковать в селе Новотошковское, занятом силами Луганской Народной Республики, сообщил командир бригады Народной милиции ЛНР с позывным "Джафар".

"Отражаем атаки противника. Танковыми подразделениями пытается выбить огнем".

О загадочной географии Украины.

Новотишковское, которое атакуют ВСУ, а совсем не наоборот, находится в 15 километрах от Стаханова, который с 2014 года был крайним рубежом обороны ЛНР, и в 50 километрах от собственно Луганска.

А что же тогда освободили войска ЛНР за 2 месяца спецоперации?

Второе. Согласно статистике Минобороны на 21 апреля, с начала операции уничтожено 99% танков и других бронированных машин Украины.

А Джафар сообщает о каких-то танковых подразделениях? Поскольку сообщения Минобороны не обсуждаются, значит, Новотишковское атакуют призраки подбитых танков ВСУ.

Министр обороны у нас еще и глава Русского географического общества, так что с географией Украины рано или поздно разберутся.

А спиритическое общество у нас кто возглавляет?

 А.Б.



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