Еще раз о загадочной географии Украины

Украинские силовики пытаются контратаковать в селе Новотошковское, занятом силами Луганской Народной Республики, сообщил командир бригады Народной милиции ЛНР с позывным "Джафар".
"Отражаем атаки противника. Танковыми подразделениями пытается выбить огнем".
О загадочной географии Украины.
Новотишковское, которое атакуют ВСУ, а совсем не наоборот, находится в 15 километрах от Стаханова, который с 2014 года был крайним рубежом обороны ЛНР, и в 50 километрах от собственно Луганска.
А что же тогда освободили войска ЛНР за 2 месяца спецоперации?
Второе. Согласно статистике Минобороны на 21 апреля, с начала операции уничтожено 99% танков и других бронированных машин Украины.
А Джафар сообщает о каких-то танковых подразделениях? Поскольку сообщения Минобороны не обсуждаются, значит, Новотишковское атакуют призраки подбитых танков ВСУ.
Министр обороны у нас еще и глава Русского географического общества, так что с географией Украины рано или поздно разберутся.
А спиритическое общество у нас кто возглавляет?
А.Б.
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