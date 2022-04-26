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Московский листок

Вот и решилась "проблема 2024", а также краха доллара и курса минета к картошке

Опубликовано 26.04.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова.

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Тяжелейший удар - блокировка ФОРУМа.мск. https://forum-msk.org/ Кто на "маке" может заходить без проблем, для "хрома" вот расширение, которое прекрасно открывает как ФОРУМ.мск так и Фейсбук: https://chrome.google.com/webstore/de... Очень прошу - заходите, посещаемость упала раза в два, надо как-то восстанавливать, пока не посадили совсем.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

1 Вот и решилась "проблема 2024" https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Слава богу, Соловьев жив! И остальные... https://forum-msk.org/material/news/1...

3 Не ешь российское https://forum-msk.org/material/news/1...

4 Прибалтийские туроператоры потребовали не заселять их туристов в отели с россиянами https://forum-msk.org/material/news/1...

5 Еще раз о загадочной географии Украины https://forum-msk.org/material/news/1...

6 Центробанки начнут прятать доллары https://forum-msk.org/material/news/1...



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