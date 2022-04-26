Вот и решилась "проблема 2024", а также краха доллара и курса минета к картошке

Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова.
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Это здесь:
Тинькофф 5536 9109 9139 1469
Сбер 5469 4009 0716 4961
Тяжелейший удар - блокировка ФОРУМа.мск. https://forum-msk.org/ Кто на "маке" может заходить без проблем, для "хрома" вот расширение, которое прекрасно открывает как ФОРУМ.мск так и Фейсбук: https://chrome.google.com/webstore/de... Очень прошу - заходите, посещаемость упала раза в два, надо как-то восстанавливать, пока не посадили совсем.
#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости
1 Вот и решилась "проблема 2024" https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Слава богу, Соловьев жив! И остальные... https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Не ешь российское https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Прибалтийские туроператоры потребовали не заселять их туристов в отели с россиянами https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Еще раз о загадочной географии Украины https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Центробанки начнут прятать доллары https://forum-msk.org/material/news/1...
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