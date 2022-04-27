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Московский листок

Сумасшедний с ружьем расстрелял детей

Опубликовано 27.04.2022 в разделе комментариев 0

убийство террор
Сумасшедний с ружьем расстрелял детей

Воспитательница и двое детей погибли при стрельбе в детском саду в Ульяновской области. Взрослый мужчина зашел в детский сад "Рябинка" в Вешкайме во время тихого часа, застрелил няню и несколько детей.

По предварительной информации, убиты нянечка, двое детей 2016 и 2018 годов рождения, нападавший покончил с собой.

Младший воспитатель детского сада также получила ранения. 

По информации уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, стрельбу открыл Ахтямов Руслан Рушанович 1996 года рождения, житель Вешкайма, состоявший на учете как психически больной. Ружье ИЖ 26 принадлежит Александру Тронину 1954 года рождения, которого нашли убитым, преступник его убил и пошел после этого в детский сад.

***

Это не война, это мир такой. И не виноват никто вроде. Убийца стоял на учете, оружием завладел незаконно, убив владельца, в детский сад прошел, видимо, без проблем - а кому придет в голову, что мужик идет убивать детей?

И все-таки в этом что-то не так.

Душевнобольные люди, бывает, совершают преступления. Но как-то это не происходит ни стого, ни с сего. Больной, находящийся на диспансерном учете, должен был иметь в анамнезе изменения в поведении. Но никто не заметил. Возможно, и некому было особо замечать.

А больной продумал целую схему преступления - завладел оружием, выбрал, где его применить. И никому ничего не показалось подозрителльным? Ну, к примеру, что душевнобольной с ружьем идет в детский сад?

Да всем плевать, если честно.

Вы пойдете останавливать психа с ружьем?

А.Б.



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