Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Спецоперация, заказанная Delivery Club?

Опубликовано 27.04.2022 автором А. Зимбовский ОКП-РК-инфо в разделе комментариев 0

суд закон
Спецоперация, заказанная Delivery Club?

В настоящий момент за решетку ИВС Войковский брошен председатель профсоюза "Курьер" Кирилл Украинцев. Украинцеву вменена статья 212.1 - "неоднократное нарушение правил проведения митингов» (заключение до 5 лет). По предварительной информации — 27 апреля после 15-00 Савелевский суд будет избирать для него меру пресечения.

Как рассказал автору материала оргсекретарь профсоюза «Курьер» Максим Шульгин, Delivery Club в очередной раз изменил систему оплаты труда курьеров в сторону ухудшения. Средний дневной заработок упал с 3000 до 2000 рублей, причём, при росте километража. Возмущённые курьеры начали стихийную акцию протеста. С пятницы, 22 апреля, они начали убирать слоты (не выходили на работу). В воскресенье курьеры собрались к офису Delivery Club.

Полиция ответила масштабными задержаниями. Под горячую руку правоохранителей попал и корреспондент «Рабочей демократии» — Егор Баранов. Была ли данная спецоперация против курьеров заказана Delivery Club автор материала не знает. Во избежании закона о фейках предположения высказывать не будет.

Далее, чтобы протест был менее организован, полиция нанесла превентивный удар по профсоюзу. 25 апреля правоохранители вломились в дом к Кириллу Украинцеву. Был проведён обыск. Изъяты компьютер, ноутбук, смартфоны. Отметим, что адвоката Украинцева на обыск не допустили, просто вытолкали. По окончании обыска Кирилл был задержан и брошен за решётку. Пока за решётку ИВС, далее, скорее всего, планируется решётка СИЗО.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Доверяете ли вы президенту Путину?:
Результаты
Интернет-ТВ
Вот и решилась "проблема 2024", а также краха доллара и курса минета к картошке
Вот и решилась "проблема 2024", а также краха долл...
26.04.2022
Правящая тусовка и в этом году будет скрывать Мавзолей Ленина
Правящая тусовка и в этом году будет скрывать Мавз...
26.04.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Спецоперация, заказанная Delivery Club? (0)
А если всеобщая мобилизация?!.. (0)
Скрытая логика Мишустина (0)
Сумасшедний с ружьем расстрелял детей (4)
Правящая тусовка и в этом году будет скрывать Мавзолей Ленина (0)
Кадровые ротации губернатора Кожемяко (4)
Вот и решилась "проблема 2024", а также краха доллара и курса минета к картошке (0)
Еще раз о загадочной географии Украины (1)
Центробанки начнут прятать доллары (0)
Не ешь российское (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Конец игры по чужим правилам: в России отменят "западную" демократию
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Молдавия может доиграться до потери государственности
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Южные регионы Украины могут выбрать Крымский сценарий
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Заблаговременно предупреждаем: для РФ не секрет подготовка Киевом провокаций к Пасхе
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Харакири процесса заключения мирного договора России и Японии
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss