Спецоперация, заказанная Delivery Club?

В настоящий момент за решетку ИВС Войковский брошен председатель профсоюза "Курьер" Кирилл Украинцев. Украинцеву вменена статья 212.1 - "неоднократное нарушение правил проведения митингов» (заключение до 5 лет). По предварительной информации — 27 апреля после 15-00 Савелевский суд будет избирать для него меру пресечения.

Как рассказал автору материала оргсекретарь профсоюза «Курьер» Максим Шульгин, Delivery Club в очередной раз изменил систему оплаты труда курьеров в сторону ухудшения. Средний дневной заработок упал с 3000 до 2000 рублей, причём, при росте километража. Возмущённые курьеры начали стихийную акцию протеста. С пятницы, 22 апреля, они начали убирать слоты (не выходили на работу). В воскресенье курьеры собрались к офису Delivery Club.

Полиция ответила масштабными задержаниями. Под горячую руку правоохранителей попал и корреспондент «Рабочей демократии» — Егор Баранов. Была ли данная спецоперация против курьеров заказана Delivery Club автор материала не знает. Во избежании закона о фейках предположения высказывать не будет.

Далее, чтобы протест был менее организован, полиция нанесла превентивный удар по профсоюзу. 25 апреля правоохранители вломились в дом к Кириллу Украинцеву. Был проведён обыск. Изъяты компьютер, ноутбук, смартфоны. Отметим, что адвоката Украинцева на обыск не допустили, просто вытолкали. По окончании обыска Кирилл был задержан и брошен за решётку. Пока за решётку ИВС, далее, скорее всего, планируется решётка СИЗО.