А если всеобщая мобилизация?!..

Умный человек должен думать загодя. Это к тому, что всеобщая мобилизация в России возможна в связи с ухудшением украинских событий. Но в том-то и проблема, что единороссовский режим не готов к этому от слова «совсем».

Но тогда народ будет поставлен перед выбором. Или поражение - или СССР. Середины тут нет, и о чем подробнее ниже.

***

Дело в том, что запад загнан в стратегический тупик, лишь замазанный внешним лоском. США как лидер этого мира не могут и ставку ФРС опустить для стимуляции роста (она и так на фактическом нуле); или наоборот, резко поднять для больших займов, а без займов уже невозможно; и количественное смягчение выбрано до дна; и бюджетные расходы сократить нереально. Вернее, теоретически-то можно делать что угодно - но фактически любое мероприятие обернется или неподконтрольной инфляцией, или обрушением зомби-компаний. И все это абсолютно невовремя, когда пандемия и неоконченный кризис 2008 года довели народы до белого каления.

Выход только один. Надо развязать конфликт в Европе до уровня третьей мировой войны, и Штаты могут быть опять в выигрыше с большим экспортом и крепкой валютой. И кстати, не надо надеяться на мудрость Евросоюза. Он в таком же тупике. Если рынок США обрушится, то и спрос на продукцию европейских монополий исчезнет. Поэтому и часть верхов Брюсселя заинтересована в подобном выходе. Расхлебывать-то рядовым гражданам, а богачи будут снимать сливки. Те же Тиссены со Фликами заработали миллиарды несмотря на то, что фашистская Германия была в руинах.

Но тогда большой соблазн уговорить Польшу войти во Львов, разве что с разрешения Киева (кто бы сомневался), и с военным контактом с ВС России. А Польша, как известно, член НАТО, и далее по списку. И не меньший соблазн надавить на Румынию, чтобы войти в Молдавию при посредничестве проститутки Санду, а дальше война с Приднестровьем и российским контингентом. Румыния, если память не изменяет, тоже член НАТО. Ну и плюс сам чокнутый киевский режим. Фактически третья мировая.

Еще раз, запад имеет два варианта. Первый: накачать Киев оружием, измотать Донбасс и Россию, затем провести мощное контрнаступление, и вплоть до нападения на саму Россию. Если не получится, и общеизвестный котел будет захлопываться быстрее; тогда второй и решающий вариант с Польшей и Румынией, и накачивая последних англосаксонским вооружением и специалистами. Вдобавок можно замутить что-нибудь насчет Курил с Японией или КНР с Тайванем. Без особой разницы, коль пошла такая пляска.

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Поэтому, всеобщая мобилизация, или даже ее вариации, ни то, что возможны, а необходимы для реального ответа. Не просчитать такой исход преступно, закрывая глаза на происходящее по принципу «этого не может быть, потому что не хочется».

Ах, да, и одной угрозой атомной бомбы не обойтись. А за что?!.. За то, что Киев имеет суверенное право пригласить иностранные войска?!.. Да, пожалуйста, вот вам закон Рады вплоть до конституционного, и с пиаром по всей планете. Делов-то.

Так что от мобилизации никуда не деться. И вот тогда нынешний Кремль затрещит по всем швам. Массы скажут: а нам это надо, жертвовать жизнями ради кучки олигархов и чиновников?!.. Риторический вопрос. Ну, ладно, профессионалы воюют на далекой Украине. В целом и общем, родня контрактников подписалась на рисковый, но приемлемый семейный бюджет с «боевыми» и так далее. А вот когда задарма, да рискуя жизнью, да ради зажравшихся единороссов – увольте. Дебет с кредитом не бьется. Даже от нынешнего годичного призыва многие прячутся во все щели, а уж от такого беспредела сами родители будут отбивать сыновей днем и ночью. А уж рейтинг Путина и единороссов испарится моментально. Да что там рейтинг – и до массовых выступлений будет недалеко. Одним словом, ситуация пойдет в разнос, и с соответствующим ухудшением.

И тогда единственный выход – СССР. Или туда, или сюда. Только современный СССР способен к мобилизации. Только СССР способен соединить в одно эффективное целое экономический, военно-политический, диверсионный и информационный фронты.

По первому пункту. Никто не говорит о буквальной реставрации прошлого Союза. Потому что новый Союз будет модернизирован реальным хозрасчетом с фабзавкомами и СТК. Об это сказано столько много, что одной строкой про самое главное в виде инноваций. Хозрасчетные коллективы будут заинтересованы крайне в подрядных кооперативах, а те в субподрядном индивидуальном предпринимательстве. Поэтому поставщики для научно-технической федеральной сборки будут в наличии, и инновационное развитие обеспечено. Отсюда импортозамещение и нормальный платежный баланс с инвестиционным рублем, и безо всяких огромных долларовых резервов. Да, блин, сколько можно доказывать, что дважды два четыре, и старожил сайта знает об этом прекрасно. Поэтому сразу ко второму, и военно-политическому пункту.

Депутаты Верховного Совета плевать хотели на олигархические вожделения. Они прикажут разбомбить днепровские мосты к чертовой матери, и отрежут от снабжения донбасскую группировку ВС Киева намертво. Они разбомбят и затопят «Азовсталь» к ядреной маме вместе с нацистским ядром «Азов». Если уж война, так по-военному, и нечего дурочку валять. Они примут ДНР-ЛНР, и вплоть до Херсона, в состав Союза немедленно с прекращением пограничного и таможенного бардака. Разве что объединить в Новороссию и потом принять, но это тактика. И да, набор подходящих учетников где-то от тридцати до сорока наподобие второй чеченской компании с хорошими деньгами будет непременно. Но деньги будут уже не за счет нынешних налогов с народа, а за счет конфискации потанинско-мордашовской олигархии. То есть, собственность будет общенародной, и за такую собственность и драться весело. Тогда можно и до Одессы идти, и на соединение с Приднестровьем.

Более того, вот вам, жители Восточной Украины, - а скорее всего, не только Восточной, — вот вам общенародная и хозрасчетная собственность вместо олигархического уродства Ахметовых-Пинчуков-Коломойских. Владейте и защищайте, потому что отныне это ваше. Поэтому и сами уничтожайте нацистскую «территориальную оборону», и помогайте Красной Армии СССР вкупе с войсками Новороссии. И сбежать украинским солдатам из фактически нацистских войск сам бог велел с переходом в Красную Армию; а то и сделать переворот в военной части, и перейти всем скопом. Тогда уже у поляков с румынами и прочими натовцами будет гореть земля под ногами, и они убегут с Украины со сверканием пяток.

По третьему пункту. Советская власть плевать хотела на олигархические междусобойчики и договорняки. Если уж российских Потаниных-Вексельбергов можно в расход, то киевских чиновников и олигархов тем более. Поэтому депутаты Верховного Совета дадут полную отмашку советскому правительству и спецслужбам на уничтожение одиозных бандеровцев. А если все остальные не захотят свои кишки руками собирать, пусть докладывают о секретах врага, и ведут саботаж англосаксонского влияния. Еще раз, не будут – «Калибр» в задницу, и чтобы другие задумались. А также украинские трудящиеся будут сообщать о всех базах и перемещениях нацистов, – и даже не столько для уничтожения украинских военнослужащих, и этих будем убеждать агитационными машинами, – сколько для уничтожения «Правого сектора» и СБУ (да даже и в СБУ найдутся умные люди в таком случае).

По четвертому и информационному пункту. Весь детский сад «резать русню», «не брат ты мне» и бла-бла-бла – инфантилизм. Брат не брат, да взрослым людям похрен абсолютно. Дети в песочнице играют в более серьезные игры. А как насчет самого главного – денег и собственности?!.. Семью-то кормить чем?!.. Да вот тебе, Павло, советский хозрасчет со всемерным развитием кооперативов и индивидуального предпринимательства. И руби бабло, пока член с бревно. Все твое.

А уж насколько западная пропаганда врежется в стену со всего разбега от появления СССР, не пером описать, не в сказке сказать. Ведь их конек был в тоталитаризме русской олигархии; и разоблачения Навального с компанией тому наглядный пример. А вот с СССР у них произойдет полнейший облом! К примеру, хотите честные выборы?!.. Да на здоровье. Засуньте своих наблюдателей хоть в каждую деревню - но один хрен, народ будет голосовать за Советскую власть. И никаких трехдневок, и никаких интернет-голосований. Хотите посчитать доходы советских управленцев?.. Да, пожалуйста, считайте до копейки, и ничего коррупционного не найдете в силу демократической природы Советов. А если откопаете что-либо, даже скажем спасибо и накажем, - и сурово накажем, - потому что правоохранительные органы будут под властью не коррупционного президента, а под властью Верховного Совета с неосвобожденным большинством на обыкновенной зарплате, и могущим снять штатное меньшинство одной внеочередной сессией.

И когда подобные факторы сольются в советскую мобилизацию – бандеровцам и НАТО полный карачун. Они будут вышвырнуты с территории Украины за короткое время. А там, глядишь, и пора расписываться простым советским солдатам на стенах Капитолия точно также, как на стенах Рейхстага. Не буди лихо, пока оно тихо. А разбудили – ваши проблемы.

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Итого. Автор этих строк не собирается навязывать свое мнение через колено. Все просто, и смотрите сами. Если ВС России и Донбасса пройдутся по восточной группировке ВС Украины асфальтовым катком, а Киев с западом не смогут предпринять что-либо в духе пароксизмов третьей мировой войны – да, автор не прав в тактическом плане. Тогда Кремль весь в цветах, чепчики вверх, и аллилуйя под звон московских колоколов. Но в стратегическом плане все равно кирдык, потому что импортозамещение было невозможным ранее, а ныне тем более. Ну, черт с ним, пусть оппоненты и выиграли в краткосрочном плане.

Но если конфликт начнет расширяться до уровня фактической третьей мировой войны с включением других стран и новых театров действий – тогда без вариантов всеобщей мобилизации не обойтись! Тогда единороссовскому режиму полный карачун. Он начнет сыпаться. Но тогда выход только один – СССР. Или, если не дошло, полное поражение со сдачей всего и вся. Это уж самому читателю решать. Вот и будем посмотреть полмесяца, не больше, и в чем смысл статьи. Или туда, или сюда. Середины тут нет.