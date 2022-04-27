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Московский листок

Путь к Третьей мировой идет через Молдавию

Опубликовано 27.04.2022 в разделе комментариев 0

война россия
Путь к Третьей мировой идет через Молдавию

Арестович заявил, что ВСУ могут "по щелчку" оккупировать Приднестровье, если Майя Санду попросит об этом Зеленского.

По щелчку пальцев, конечно, не могут - их там встретит 15-тысячная армия ПМР, которую годами готовили к отражению агрессии. Но тут ключевые слова - если Санду попросит.

То есть сейчас начнется давление на Кишинев, чтобы тот санкционировал спецоперацию против ПМР...

Теракты в Приднестровье уже прошли, стрельба возле оружейных складов, замечу, крупнейших в Европе, уже зафиксирована...

Неизбежно к конфликту подтянутся Румыния, член НАТО и Россия.

Ну а что будет дальше, представить себе не трудно.

 А.Б.



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