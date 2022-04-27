Война войной, а бизнес бизнесом

Война войной, а газ со скидкой

Владимир Зеленский заявил, что Киев может предоставить Москве скидку в 50% на транзит газа сверх установленных контрактом 40 млрд кубометров в год. Он также пообещал, что Украина избавит Европу от дефицита газа.

Видимо, щедрое предложение связано со страхом Киева перед вводом в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

После ввода «Северного потока — 2» Киев лишится существенной части дохода, что не только сильно ударит по его благосостоянию, но и лишит Зеленского поддержки со стороны избирателей.

А как же перемога? Или после перемоги газ станут качать с еще большей скидкой?

"Резкое эмбарго на газ из России навредит экономике ФРГ и Европы",

- сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью der Spiegel.

Эмбарго на газ не принесло бы быстрого мира на Украине, Германии важно избежать серьезного экономического кризиса, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Какое эмбарго, если Киев предлагает 50% скидки, лишь бы качали побольше? Зеленскому эмбарго явно не в помощь.

«Во-первых, я совсем не вижу, чтобы эмбарго на газ остановило бы войну. Во-вторых, вы говорите так, будто мы на этом зарабатываем», – заявил канцлер.

По его мнению, Германии и всей Европе важно избежать серьезного экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и закрытия заводов, которые может возникнуть после запрета на поставки российских энергоресурсов.

«Это имело бы серьезные последствия для нашей страны, для всей Европы, а также серьезно повлияло бы на финансирование восстановления Украины», – отметил Шольц.

«Вот почему я обязан сказать: мы не можем этого допустить. И в-третьих, кто-то вообще думает о глобальных последствиях?» – отметил он.

Ага, а когда вы рушили глобальную финансовую систему, вы об этом не думали?

Россия торгует газом и нефтью, за доллары и евро. Но очень существенную часть этих доходов не тратит, хотя есть на что, а по согласованию с западными странами складирует у них в виде валютных резервов - по сути стерилизует собственные деньги, чтобы не раскручивать инфляцию.

И вот в один непрекрасный день Запад просто отнимает эти деньги. И на голубом глазу предлагает: вы торгуйте газом дальше! Правда, платить мы вам не будем, мы платилку отключили. Ну а если что и заплатим, то тоже потом отберем.

Вот не обрушивает ли такой подход во-первых, всю международную торговлю, а во вторых не превращает ли это деньги как таковые - в мусор?

Магазин OBI на Ходынском поле в Москве вновь открылся для посетителей

26 апреля стало известно о планах сети возобновить работу в России всех гипермаркетов до конца майских праздников. Также сообщалось, что первым откроют гипермаркет на Ходынском поле в Москве 27 апреля.

Магазины планируют открывать поэтапно. Так, к 1 мая вернутся к привычному режиму работы магазины в Москве и Санкт-Петербурге, затем - в регионах, и до 11 мая возобновят свою деятельность все 27 гипермаркетов OBI.

Это капитализм, детка. Принципы принципами, а пропустить начало дачного сезона никак нельзя.

Интересно, а как они будут работать при заблокированной системе международных расчетов?

Или на очереди разблокировка? Ну не сразу, после майских...

Ну и МакДональдс - еще месяц-другой, и можно будет не открывать. Все клиенты перебегут к Бургеркингу, KFC и прочим "Теремкам"...