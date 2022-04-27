Вы еще спрашивали, почему диктатура у нас - буржуазная? #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова. Хотите помочь? Это здесь: Тинькофф 5536 9109 9139 1469 Сбер 5469 4009 0716 4961 Тяжелейший удар - блокировка ФОРУМа.мск. https://forum-msk.org/ Кто на "маке" может заходить без проблем, для "хрома" вот расширение, которое прекрасно открывает как ФОРУМ.мск так и Фейсбук: https://chrome.google.com/webstore/de ... Очень прошу - заходите, посещаемость упала раза в два, надо как-то восстанавливать, пока не посадили совсем. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 Сумасшедний с ружьем расстрелял детей https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Вы еще спрашивали, почему диктатура у нас - буржуазная? https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Путь к Третьей мировой идет через Молдавию https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Война войной, а газ со скидкой https://forum-msk.org/material/news/1... 5 "Резкое эмбарго на газ из России навредит экономике ФРГ и Европы" 6 Магазин OBI на Ходынском поле в Москве вновь открылся для посетителей 7 Федерация шахмат России досрочно прекратила проведение детских первенств России



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