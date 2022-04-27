Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Вы еще спрашивали, почему диктатура у нас - буржуазная?

Опубликовано 27.04.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости
Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова.
Хотите помочь?
Это здесь:
Тинькофф 5536 9109 9139 1469
Сбер 5469 4009 0716 4961
Тяжелейший удар - блокировка ФОРУМа.мск. https://forum-msk.org/ Кто на "маке" может заходить без проблем, для "хрома" вот расширение, которое прекрасно открывает как ФОРУМ.мск так и Фейсбук: https://chrome.google.com/webstore/de... Очень прошу - заходите, посещаемость упала раза в два, надо как-то восстанавливать, пока не посадили совсем.
#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости
1 Сумасшедний с ружьем расстрелял детей https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Вы еще спрашивали, почему диктатура у нас - буржуазная? https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Путь к Третьей мировой идет через Молдавию https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Война войной, а газ со скидкой https://forum-msk.org/material/news/1...
5 "Резкое эмбарго на газ из России навредит экономике ФРГ и Европы"
6 Магазин OBI на Ходынском поле в Москве вновь открылся для посетителей
7 Федерация шахмат России досрочно прекратила проведение детских первенств России
 
 
 
 
 


Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Доверяете ли вы президенту Путину?:
Результаты
Интернет-ТВ
Вы еще спрашивали, почему диктатура у нас - буржуазная?
Вы еще спрашивали, почему диктатура у нас - буржуа...
27.04.2022
Правящая тусовка и в этом году будет скрывать Мавзолей Ленина
Правящая тусовка и в этом году будет скрывать Мавз...
26.04.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Вы еще спрашивали, почему диктатура у нас - буржуазная? (0)
Война войной, а бизнес бизнесом (1)
Путь к Третьей мировой идет через Молдавию (0)
Спецоперация, заказанная Delivery Club? (1)
А если всеобщая мобилизация?!.. (2)
Скрытая логика Мишустина (1)
Сумасшедний с ружьем расстрелял детей (6)
Правящая тусовка и в этом году будет скрывать Мавзолей Ленина (0)
Кадровые ротации губернатора Кожемяко (4)
Вот и решилась "проблема 2024", а также краха доллара и курса минета к картошке (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: России нужна экономическая комиссия со специальными полномочиями
Михаил Делягин Михаил Делягин: Удушающая экономика: есть ли шанс снизить инфляцию?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Конец игры по чужим правилам: в России отменят "западную" демократию
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Молдавия может доиграться до потери государственности
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Южные регионы Украины могут выбрать Крымский сценарий
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss