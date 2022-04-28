США начинают бомбить Воронеж?

Непонятная ситуация с ночной работой средств ПВО в Воронеже. Губернатор Воронежской области Гусев заявил о поражении украинского БПЛА. От украинской границы до Воронежа по прямой 210 км.

Единственный БПЛА большой дальности на вооружении украинской армии - это турецкий Bayraktar. Хотя судя по его тактико-техническим характеристикам он может находиться в воздухе до 24 часов, а значит лететь и на большее расстояние. Но проблема в том, что максимальная дальность управления с наземного командного пункта у него всего лишь 150 км.

И связано это отнюдь не с ограничениями его бортового оборудования, а с кривизной земной поверхностью и прямолинейным распространением радиоволн СВЧ диапазона. А попросту говоря с радиогоризонтом.

Поскольку БПЛА выполняет полет к цели в основном на средних или малых высотах, т.е. ниже 5 тысяч метров, то на таких высотах радиогоризонт составляет приблизительно как раз эти 150 км. Но ведь судя по тому, что от границы до Воронежа минимум 210, а тем более, что наземный пункт управления находился наверняка не на границе, а на удалении от нее, то можно говорить о расстоянии в 250-300 км.

Но на таком расстоянии управление беспилотником с наземного пункта управления невозможно. Единственный способ решить эту проблему - использование управления беспилотником из космоса со спутника.

На сегодня единственной страной в мире, имеющей на орбите спутниковую группировку, позволяющую управлять БПЛА в любом регионе мира, являются США. Но тогда появляются основания утверждать, что полетом Bayraktar к Воронежу управляли не украинские военные, а американские. Если это так, то по сути сегодня США совершили акт агрессии против Российской Федерации и это требует принятия ответных мер.