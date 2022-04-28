США рассматривают включение России в список стран-спонсоров терроризма

США рассматривают вопрос включения России в список стран-спонсоров терроризма, заявил госсекретарь Энтони Блинкен: "Мы рассматриваем это. На мой взгляд, нет сомнения в том, что русские терроризируют украинцев", - сказал он на слушаниях в комитете сената.

Блинкен, конечно, самый малокомпетентный госсекретарь США за последние десятилетия. Но дело не только в нем.

Конечно, призначать или не признавать ту или иную страну спонсором терроризма - ис4ключительно внутреннее дело США. Тут ни судов, ни сбора доказательств - хотим и признаем.

Россия и правда много напортачила в этой спецоперации, но вот терроризмом не занималась. Да ей и незачем - террор удел слабой стороны, когда нет возможности выстоять в лобовом столкновении, в ход идут террористические атаки.

И вот здесь список террористических актов слабой стороны этого конфликта - аж с 2014 года. Причем это довольно обычное дело - слабая сторона пытается усилисть свои позиции "асимметричными мерами". Как Ичкерия или Палестина в столкновении с заведомо более сильным противником.

Но кто спонсирует Украину?

И это не секрет, это есть в отчетах официальных лиц. В том числе самого Блинкена...

А.Б.