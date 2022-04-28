Вертикаль власти в РФ осудила сама себя на 15 лет

Экс-глава Сахалина Хорошавин осужден по второму уголовному делу на 15 лет.

По версии следствия, в 2014 году участники группы, которую возглавлял Хорошавин, организовали получение взяток от 2 до 10 миллионов рублей от лиц, планировавших баллотироваться в депутаты гордумы Южно-Сахалинска.

Всего с мая по ноябрь 2014 года, по данным следствия, было получено свыше 100 миллионов рублей. Фигурантами уголовного дела стали Хорошавин и бывший вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин. Еще два участника группы объявлены в международный розыск.

Южно-Сахалинский городской суд 9 февраля 2018 года приговорил Хорошавина по первому уголовному делу за взятки к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Экс-губернатор также оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград.

Постойте, дело ведь не просто о коррупции, и даже не просто о политической коррупции - получается, что законодательный орган власти сформирован на коррупционных началах!

Какой же это законодательный орган?

Более того, все судьи в Южно-Сахалинске все проходят через процедуру утверждения тем самым коррупционно сформированным органом!

То есть коррупционной является вся вертикаль власти со всеми своими ветвями!

А теперь ответим на вопрос: а в других субъектах Федерации дела обстоят по-другому?

Вот везде губернаторы не вмешиваются в выборы законодательных и судебных органов? И только вот Хорошавин на Сахалине такой нехороший...