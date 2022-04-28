США продолжают расправу с долларом

США приняли закон, позволяющий направлять Украине арестованные активы.

Законопроект предусматривает возможность для США конфисковывать активы иностранцев, если средства получены за счет поддержки руководства РФ или незаконных действий.

Арестованные активы, согласно проекту, могут быть направлены на восстановление Украины и гуманитарную помощь гражданам страны.

Сразу вспомнился старый фильм "Берегись автомобиля". Следователь, которого играет Ефремов-старший, спрашивает Деточкина - ну как же ты похитил машину у честного человека?

А Деточкин неподражаемым голосом Смоктуновского отвечает: "Это машина Стелькина, а он взяточник!"

Автомобильный вор решает, кто достоин владеть машиной, а кто нет. И, кстати, деньги от продажи украденного, за вычетом "производственных расходов", передает в детдом.

Все знают, что стало с советскими деньгами - они превратились в ничем не обеспеченную бумагу - исключительно по причине слишком вольного обращения с ними.

А чем доллар лучше? Американскаий Деточкин будет решать, что русский Стелькин не достоин владеть американскими деньгами. Забирать его деньги и отдавать тому, кто в них нуждается.

Долго ли другие "стелькины" будут доверять таким деньгам?

А в США осталось вообще запретить гражданам РФ пользоваться долларом! Предъявил паспорт: россиянин - деньги отбираются, а самого в кутузку за незаконное пользование денежными средствами США.