Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

США продолжают расправу с долларом

Опубликовано 28.04.2022 в разделе комментариев 0

сша доллар валюта резервы
США продолжают расправу с долларом

США приняли закон, позволяющий направлять Украине арестованные активы.

Законопроект предусматривает возможность для США конфисковывать активы иностранцев, если средства получены за счет поддержки руководства РФ или незаконных действий.

Арестованные активы, согласно проекту, могут быть направлены на восстановление Украины и гуманитарную помощь гражданам страны.

Сразу вспомнился старый фильм "Берегись автомобиля". Следователь, которого играет Ефремов-старший, спрашивает Деточкина - ну как же ты похитил машину у честного человека?

А Деточкин неподражаемым голосом Смоктуновского отвечает: "Это машина Стелькина, а он взяточник!"

Автомобильный вор решает, кто достоин владеть машиной, а кто нет. И, кстати, деньги от продажи украденного, за вычетом "производственных расходов", передает в детдом.

Все знают, что стало с советскими деньгами - они превратились в ничем не обеспеченную бумагу - исключительно по причине слишком вольного обращения с ними.

А чем доллар лучше? Американскаий Деточкин будет решать, что русский Стелькин не достоин владеть американскими деньгами. Забирать его деньги и отдавать тому, кто в них нуждается.

Долго ли другие "стелькины" будут доверять таким деньгам?

А в США осталось вообще запретить гражданам РФ пользоваться долларом! Предъявил паспорт: россиянин - деньги отбираются, а самого в кутузку за незаконное пользование денежными средствами США.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Доверяете ли вы президенту Путину?:
Результаты
Интернет-ТВ
Вы еще спрашивали, почему диктатура у нас - буржуазная?
Вы еще спрашивали, почему диктатура у нас - буржуа...
27.04.2022
Правящая тусовка и в этом году будет скрывать Мавзолей Ленина
Правящая тусовка и в этом году будет скрывать Мавз...
26.04.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
США продолжают расправу с долларом (0)
Вертикаль власти в РФ осудила сама себя на 15 лет (0)
США рассматривают включение России в список стран-спонсоров терроризма (16)
США начинают бомбить Воронеж? (7)
Вы еще спрашивали, почему диктатура у нас - буржуазная? (0)
Война войной, а бизнес бизнесом (2)
Путь к Третьей мировой идет через Молдавию (6)
Спецоперация, заказанная Delivery Club? (1)
А если всеобщая мобилизация?!.. (7)
Скрытая логика Мишустина (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Лицо под маской: истинные намерения США
Дарья Митина Дарья Митина: Осторожно, фейк
Дарья Митина Дарья Митина: Дарья Митина: кого мы спасаем, а кого ждёт трибунал?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Будущее рубля: а так ли все позитивно?
Дарья Митина Дарья Митина: Ростовские френды, хей-хей!!!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss