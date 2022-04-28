Джамшута из ситкома "Наша Russia" нашли в приюте для бездомных

С ролью гастарбайтера Джамшута на Валерия Магдьяша свалилась популярность, но он оказался не в силах с ней справиться. Выпивал, что не редкость для актера.
Актер решил вложиться в бизнес и раскрутиться. Для первого взноса продал квартиру, а когда шел с деньгами, на него напали. Ударили по голове.
После этого Магдьяш перенес несколько операций. Но лишившись всего снова запил. Опустился. Некоторое время назад актера в плачевном состоянии обнаружил общественный деятель Валерий Файкин. Он и привез его в приют.
Интересно, а как же профсоюз театральных деятелей, союз киноактера и прочие профессиональные организации?
Просто известный достакточно актер запил - и вообще выпал из поля зрения профессионального сообщества?
Ну и зрители, конечно... Хотя по голове его с целью ограбить тоже, наверно, били благодарные зрители?
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АБРАМ ЛЁВОЧКИН написал 28.04.2022 11:06
лителей завозит в страну и поощряет всякую шваль для опозоривания
русского народа и его прошлого и культуры!
Имя ему 7 "Путиных"-на каждый случай свой!
Поэтому все СМИ и ТВ принадлежат жидам и щедро оплачивают всяких
джамшУТОВ, которые в своих кишлаках и аулах всего лишь овцеебы!