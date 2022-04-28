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Московский листок

Чубайс находится в Италии и не вернется в Россию

Опубликовано 28.04.2022 в разделе комментариев 2

чубайс электроэнергия
Чубайс находится в Италии и не вернется в Россию

Появилась информация о местонахождении бывшего спецпредставителя президента Анатолия Чубайcа, пишет ТАСС.

«Он покинул РФ на частном самолете. Через Турцию, где Чубайс находился какое-то время, он вылетел в Европу и, по предварительным данным, в настоящее время находится в Италии, где у него есть собственность», — сообщает ТАСС.

Утверждается также, что экс-спецпредставитель президента не планирует возвращаться в Москву.

И вот что-то мне подсказывает, что ни средства, ни недвижимость Чубайса конфискации не подвергнется. Хотя спецпредставитель президента не мог не подверживать своего начальника? И с незаконными действиями у Чубайса все в порядке - все что приватизировал, все законно. А на посту главы РАО ЕЭС - так вообще действовал в интересах западных демократий. "Энергетическую империю" строил.

Как с энергией в Европе? Все нормально теперь?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Н написал 28.04.2022 12:05
После поражения России в войне рыжего депортируют
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А ЗАЧЕМ ЕМУ В РОССИЮ-ТАМ ВСЕ УКРАДЕНО!
ФЁДОР ДРАЙЗЕР написал 28.04.2022 10:55
В Италии есть всесильный маффиози Сильвио Берлускони-друг соратника
и верного друга Вовы, одного из "Путиных.Такой не выдаст и номера
счетов не скажет даже под угрозой.
Правда,есть одна опасность: сожительница Толика Дуня Смирнова очень
обожает группенсекс, а Сильвио всегда был тот еще мачо-а вдруг зале
зет на Дуньку или промахнется и ВДУДЬ Толику?
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