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Московский листок

Мы - террористы!

Опубликовано 28.04.2022 в разделе комментариев 1

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова.

Хотите помочь? Это здесь:

Тинькофф 5536 9109 9139 1469

Сбер 5469 4009 0716 4961

 

Тяжелейший удар - блокировка ФОРУМа.мск. https://forum-msk.org/

Кто на "маке" может заходить без проблем, для "хрома" вот расширение, которое прекрасно открывает как ФОРУМ.мск так и Фейсбук:

Очень прошу - заходите, посещаемость упала раза в два, надо как-то восстанавливать, пока не посадили совсем.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

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Всего комментариев к статье: 1
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Aleko 1 написал 28.04.2022 11:50
Генсек ООН признал переговоры с Кремлем бессмысленными
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Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
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