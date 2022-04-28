Мы - террористы!

Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова.
Хотите помочь? Это здесь:
Тинькофф 5536 9109 9139 1469
Сбер 5469 4009 0716 4961
Тяжелейший удар - блокировка ФОРУМа.мск. https://forum-msk.org/
Кто на "маке" может заходить без проблем, для "хрома" вот расширение, которое прекрасно открывает как ФОРУМ.мск так и Фейсбук:
Очень прошу - заходите, посещаемость упала раза в два, надо как-то восстанавливать, пока не посадили совсем.
#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости
1 США рассматривают включение России в список стран-спонсоров терроризма https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Непонятная ситуация с ночной работой средств ПВО в Воронеже https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Экс-глава Сахалина Хорошавин осужден по второму уголовному делу на 15 лет https://forum-msk.org/material/news/1...
4 США приняли закон, позволяющий направлять Украине арестованные активы https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Чубайс находится в Италии и не вернется в Россию https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Джамшута из ситкома «Наша Russia» нашли в приюте для бездомных https://forum-msk.org/material/news/1...
|
|
Aleko 1 написал 28.04.2022 11:50