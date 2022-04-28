Кличко убрал российско-украинскую дружбу

В Киеве снесли монумент российскому и украинскому рабочему под аркой Дружбы народов. В понедельник мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале объявил о демонтаже этого монумента, расположенного в Крещатом парке.

Было б странно, если бы мэр Кличко установил что-то культурно-значимое. Снести - другое дело.

Двухфигурную статую русского и украинского рабочих разгромили быстро и увезли - она металлическая, ленгко продать на металлолом. Памятник из гранита в честь воссоединения с Россией пока просто прикрыли, снесут позже. Монетизация там небольшая, разве что распилить на надгробия.

Страной без истории управлять проще. Можно внушить населению любую муть, и делать с ним что угодно. Это и России касается, если что.

"Виталя!"

Помните смешные сюжеты "95-го квартала", когда Зеленский был еще не президентом, а Кличко уже не был боксером?

Но Володя-президент, думаю, не оценит. Ему сейчас и не до Кличко.

Потом еще увидим - со спущенными штанами, обмотанным скотчем на Крещатике. Такая культура, ничего не попишешь...

А.Б.