Комедия кремлевских идиотов

Превращение своих пропагандистов в преступников

Итак, ни словом не обмолвившись, о конституционном разрешении законодателей России начинать войну с Украиной, ни словом не обмолвившись, даже о разрешении законодателей начинать пресловутую «военную спецоперацию» под кодовым названием «Обнуляйтер разбушевался», Дума сразу же начала с затыкания ртов тем гражданам России, кто будет препятствовать совершению властью России и самими депутатами преступления, предусмотренного статьёй 353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны».

И депутаты в срочном порядке приняли статью 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий». Эта статья сформулирована так:

«1. Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, а равно содержащей данные об исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий за пределами территории Российской Федерации в указанных целях, - наказывается…». Наказывается, между прочим, заключением на срок от 3 до 15 лет.

Оставлю в стороне нагло-фашистскую функцию этой статьи УК подавить свободу слова, которой и так практически не осталось. Взглянем на это с другой стороны – со стороны самой войны. Ведь специфика войны такова, что «публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации» является ОБЯЗАННОСТЬЮ прежде всего самих Вооружённых Сил и государственных органов.

Что - Дума собралась в дополнение к статье 353 УК РФ посадить своих кнопкодавов вместе с генералами ещё и по статье 207.3 УК РФ?

Это вот вам ещё раз умственное развитие депутатов – идёт война, а их тупой ужас пред расплатой за развязывание этой войны толкает на принятие закона, превращающего в преступников в первую очередь органы пропаганды Вооружённых Сил России. Вот как это понять, если не считать Думу и Совет Федерации сборищем дебилов??

Но ведь и органы пропаганды укомплектовались идиотами – дебилами, уверенными, что всё, что от них требуется, - это брехать. А зачем брехать? – это для них уже слишком сложный вопрос.

О принципах пропаганды

Я занимаюсь пропагандой уже лет 30, не меньше. Пропаганда – это распространение идей (информации) с целью увеличения числа сторонников этих твоих идей. Как я вижу, нынешние пропагандисты, об идеях, ради которых ведётся пропаганда, и не догадываются, в их понимании их работа – только брехня.

Я ищу сторонников идеи ответственной власти для России – сторонников принятия закона о суде народа над избранными народом органами власти и идеи о том, что человек со смертью тела не умирает и ему придётся отвечать за свою жизнь в теле. Так вот, как я понимаю, моим, так сказать, «коллегам» - нынешним пропагандистам Кремля, - понимают они это или нет, - надо увеличить в народе число сторонников войны России с Украиной – сделать популярной идею этой войны. Ну и как они это делают?

Давайте о принципах пропаганды

Что я могу сказать о способах пропаганды вообще? В деталях этих способов, как и в деталях любой профессии, есть хитрости, но в принципе эти способы просты и их можно разделить на три вида.

Первое – говорить людям правду. Это легко и надёжно. Почему? Потому, что тебе, пропагандисту, ОБЯЗАНЫ ВЕРИТЬ, и если тебя уличат во лжи, то можешь свою пропаганду засунуть себе в задницу – мало-мальски умные люди перестанут тебе верить. А такие люди, как бы ты, пропагандист, и ни орал по ТВ, стараясь их перекричать, влияют и на тупые массы. Массы со временем тоже перестанут тебе верить. А это страшно, поскольку в этом случае они начнут верить твоим врагам – они станут не твоими, а их сторонниками.

Второе, как и всегда и везде цель оправдывает средства.

Правда, дебилы часто средства считают целью. Скажем, в случае пропаганды считают целью не увеличение числа сторонников идеи, а начинают считать целью свою брехню, как таковую, которая, якобы, должна дать увеличение сторонников.

Конечно, всё не так просто. Бывают крайне тяжёлые случаи в жизни, когда, так сказать, «по жизненным показаниям» допустима ложь. Другими словами, «ложь во спасение».

Мало этого, во время войны ложь может быть самым эффективным оружием.

Выдающийся полководец, одно время почти покоривший всю Европу, Адольф Гитлер говорил: «Что такое война, как не использование хитрости, обмана, заблуждений, ударов и неожиданностей?.. Есть более глубокая стратегия — война интеллектуальным оружием… Зачем мне деморализовать его (противника) военными средствами, когда я могу достичь того же самого лучше и дешевле другими путями?».

Но в любом случае применяемая ложь должна выглядеть настолько достоверной и трудно разоблачаемой, что на самом деле так лгать очень трудно. Ну, скажем, можно лгать, да и то – осторожно, о числах потерь людей и оружия в войне – поди проверь их точность, когда идут бои. Про это, как говорится, сам бог велел сбрехать. А вот об остальном…

Ведь, повторю разоблачение неумелой лжи вызовет эффект, указанный в первом пункте, – пропаганде перестанут верить. Сначала умные люди, потом массы.

Правда, надо сказать, что есть и брехня, которую массы ждут, на которую надеются. Скажем, в гитлеровской Германии такой брехнёй была распространяемая немецкой пропагандой ложь о чудо-оружии – «Wunderwaffe», - которое изменит ход войны в пользу немцев. Казалось бы – ложь, но на это оружие до самого конца надеялись даже немецкие офицеры, которых не обвинишь в военной неграмотности. А сегодня толпы российских дебилов радуются мультикам о кремлёвском чудо-оружии, о «кремлёвских вундервафлях» и надеются, что с его помощью Россия победит всех, а уж Украину - запросто.

Обязательное примечание. Распространению даже необходимой, даже непроверяемой лжи должна предшествовать цензура – недопущение разоблачения твоей лжи. Отсюда, как видите, тупо-наглая цензура всего Запада как против информации с России, так и против любых идей, противоречащих установкам правящих кругов Запада (той же аферы COVID-19 или выступлений Трампа), и отсюда российский закон Думы, с которого я начал, – закон о наказаниях за якобы фейки, а по сути, за разоблачение лжи Кремля и Министерства Обороны.

Третье. А что делать в случае, когда правда слишком горькая и в массах может вызвать панику, а лгать невозможно – ложь будет немедленно разоблачена?

Тут всё просто – молчать!

Так действовала пропаганда СССР во время Великой Отечественной войны. Немцы топили как корабли военных флотов СССР, так и суда с беженцами, и орали об этом на весь мир. А в СССР изъяли на время войны у всех радиоприёмники, и о страшных потерях молчали. Кадровое офицерство и генералы Красной Армии предавали народ, массово сдавались в плен, потери войск были огромны – и об этом тоже молчали. Да, ходили слухи, да приходили похоронки, но Правительство и СМИ молчали и молчали. А если и говорили, то в редких случаях! И говорили правду! В пример могу привести приказ Верховного Главнокомандующего № 227 от 28 июля 1942 года «Ни шагу назад!» - пронзительное сообщение о трагическом положении в стране и на фронтах.

Итак, принципы пропаганды просты – говори правду, лги только тогда, когда разоблачение лжи маловероятно, в противном случае – молчи! Что тут сложного?

Пропагандисты Кремля

Я уже писал о дебильности пропаганды Киева - когда даже то, что у них есть, пропагандистам Украины не хватает ума использовать. А вот теперь вылью желчь на пропаганду Кремля, поскольку время от времени невольно возникает вопрос к Кремлю – где вы таких кретинов набрали? Ну, с соловьиным помётом и «еже с ними» – понятно, старые кадры. Но ведь и Министерство Обороны такое же! А потом опомнился – так ведь сегодня весь правящий режим такой. Откуда там взяться умным?

Эти же кремлёвские пропагандисты не помнят, о чём говорили неделю назад, даже правильные слова из русского языка не могут подобрать, чем вызывают на Украине просто издевательство и смех над своей тупостью! А ведь цель войны – убедить украинцев в том, что Москва не смешнее, а лучше Киева. Как вы в этом убедите дебильностью пропагандистских материалов?

(К тому же такое впечатление, что и русские, и украинские дикторы пропагандистских материалов во множестве какие-то иностранцы, не способные правильно поставить ударение и произнести слова. Вот скажем, может ли русский человек, описывая последствия взрыва авиабомбы, сообщить: «Образовалась вОронка»? Или: «Произвели выстрЕл? Нынешние интеллектуалы Тик-Тока, набившиеся в пропаганду, никогда не слышали, как звучат читаемые ими слова).

Вот пара примеров их дебильности.

Россия имела и имеет огромное формальное преимущество над Украиной в военной силе, особенно во всех видах авиации, в том числе и фронтовой авиации. Напомню, что военные расходы Украины были около 4,9 миллиарда долларов в год, а России - 76,6 миллиардов, по истребителям соотношение 48 единиц против 873, по штурмовикам 25 и 742, то есть у Украины на начало войны было всего 73 самолёта фронтовой авиации против 1615 российских самолётов.

Ну вот и что стоило после бомбёжек украинских аэродромов в начале войны сообщить, что украинская авиация ПОДАВЛЕНА? Подчеркну, не «уничтожена», а всего лишь «подавлена», и что за вооружёнными силами России ПОЛНОЕ ПРЕВОСХОДСТВО В ВОЗДУХЕ. Что стоило эту выгодную для России ситуацию правдиво описать ПРАВИЛЬНЫМИ РУССКИМИ СЛОВАМИ. Нет, сообщили так (выделено мною): «МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации уничтожили практически всю боеспособную авиацию киевского режима. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков». Вот, что давало это хвастовство об уничтожении почти всех 73 боевых самолётов Украины? Дебилов это сильно воодушевило?

И ведь после этого славного «уничтожения всей авиации», продолжилось каждодневное уничтожение и уничтожение этой как бы этой уже уничтоженной авиации. И вот уже прошёл 41 день после полного уничтожения, и вот уже в сообщении от 17 апреля сообщается о том, что каждый украинский самолёт уничтожен уже дважды: «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 136 самолетов…», - а тот же генерал Конашенков продолжает и продолжает сообщать: «В Харьковской области сбиты в воздухе два украинских фронтовых истребителя МиГ-29». Так и хочется принять образ волка из популярного мультика и воскликнуть: «Шо, опять?!».

Ну вот зачем подставляться и брехать так, что ваша брехня проверяется вашими же «фактами»?

Правда, что касается общей культуры в части умения пользоваться родным языком, то многочисленная пропагандистская рать Украины не отстаёт. Только написал упрёк кремлёвским пропагандистам, и читаю заголовок: ««Покидьок без душі та совісті»: бомбардуваннями Маріуполя керує російський генерал-лейтенант родом з України». Если кто не понял, то это переводится так: ««Подонок без души и совести»: бомбардировками Мариуполя руководит российский генерал-лейтенант родом из Украины». То есть, единственное, что делает этого генерала подонком, - это то, что он с Украины. Они это хотели сказать?

Но вернусь к родным дебилам.

С потоплением украинцами «Москвы» кретинизм вообще развернулся во всей красе. Ну почему было не молчать, как молчали о потоплении украинцами большого десантного корабля «Саратов»? Зачем надо было болтать «умное»? Про шторм, которого не было, про спасение команды корабля, которое вызывает вопрос, а было ли вообще это спасение?

Зачем было видеоролик о смотре, скорее всего, по поводу зачисления в команду крейсера матросов срочной службы, выдавать за смотр спасённого экипажа крейсера? Зачем показывать живым погибшего командира крейсера? Там в строю стояли около 70 только матросов и ни одного старшины! Что – все старшины крейсера утонули, а матросы с офицерами спаслись?

Зачем лгать, ведь семьи офицеров и мичманов живут здесь же – в Севастополе. Как от них скроешь гибель отцов и мужей? Что у них останется от доверия к сообщениям об этой войне? Такая ложь вызывает падение доверия к пропаганде вообще у всех граждан России, даже Соловьёв ею возмутился, но, что ещё хуже, эта ложь вызывает недоверие у сторонников России на Украине.

Ну, почему было не промолчать о гибели «Москвы»? У профессиональных лжецов – у американцев- даже отговорка официальных лиц для таких случаев есть: «Без комментариев!».

Или вот вопрос об «иностранных наёмниках».

Тут, надо сказать, дебильности кремлёвской пропаганды вполне соответствует киевская. И киевские пропагандисты, вслед за кремлёвскими, начали считать иностранных добровольцев недостатком воюющей страны. А почему? Как можно это считать недостатком страны, подвергнутой агрессии?

В 30-х годах прошлого века в Испанию, подвергнувшуюся нападению испано-итальяно-немецких фашистов, на борьбу с фашистами со всего мира съезжались добровольцы. И это было предметом гордости Испании – весь мир оказывал сопротивление фашистам, весь мир был за демократическую Испанию. Добровольцем приехал в Испанию уже известный тогда писатель Эрнест Хэмингуэй, написавший впоследствии об этой войне бестселлер «По ком звонит колокол».

Ну, а кремлёвские пропагандисты в этом вопросе вообще «красавы»: «Всего с начала спецоперации киевский режим привлек на Украину 6 тысяч 824 иностранных наемников из 63 стран — МО РФ. Больше всего наемников на Украине из Польши — 1717 человек, около 1500 из США — МО РФ». Типа: «Во, гады!».

Неужели непонятно, сообщая, что 63 страны мира послали добровольцев защищать Украину, вы сообщаете, что представители этих 63 (!) стран приехали не нацизм защищать, а бороться с фашизмом? С вашим кремлёвским фашизмом! Эти добровольцы - это предмет гордости киевского режима, как и получаемое Украиной иностранное оружие, - так зачем вы, Кремль, гордость Киева и доказательства его правоты пропагандируете?

Кстати, через пару недель после начала войны, 11 марта министр обороны Шойгу на совещании сообщил артисту в роли президента «об «огромном количестве» добровольцев из разных стран, которые, по словам Шойгу, хотели бы приехать в Луганскую и Донецкую народные республики для участия в «освободительном движении». Самое большое количество — из стран Ближнего Востока: уже более 16 тыс. заявок, доложил Шойгу. «И здесь, конечно, мы считаем правильным положительно отреагировать на запросы, тем более что эти запросы не за деньги, а по истинному желанию этих людей. Многих из них мы знаем, они помогали в борьбе с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация. — РБК) в самое сложное время, в последние десять лет», — сказал Шойгу». И артист в роли президента В. Путина авторитетно так сообщил народу, что «если есть люди, которые хотят на добровольной основе, «не за деньги» приехать и оказать помощь людям, проживающим в Донбассе, «надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий», заключил президент».

Полтора месяца прошло, а ещё ни один из этих 16 тысяч не приехал даже за деньги, мало этого, ни один официальный союзник Кремля по ОДКБ не прислал ни единого солдата.

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Польский маршал Пилсудский, в 1920 году разгромивший Западный фронт Красной Армии и выигравший войну с Советской Россией, в своих мемуарах в ответ на мемуары Тухачевского, назвал этот разгром «комедией ошибок», как бы унизив собственные полководческие заслуги.

Причина была в том, что он считал командующего Западным фронтом Красной Армии, Тухачевского, умным человеком, действующим с позиций здравого смысла и военной необходимости, посему Пилсудский, понятное дело, и пытался исходя из предполагаемого ума противника планировать операции. Причём, этими операциями Пилсудский всего лишь пытался оттянуть захват Варшавы войсками Тухачевского, да и оттянуть неизбежное поражение всей Польши. Правительство Польши в это время уже и делегацию подготовило для посылки в Москву с просьбой о мире. Для разгрома Западного фронта Красной Армии у Пилсудского в то время не только сил не было, но и мысли такой не было.

Маршал не предполагал, что Тухачевский – самовлюблённый идиот, который в осуществление бредовых военных идей подставит ему тылы своего фронта и даст разгромить весь Западный фронт Красной Армии даже мизерными польскими силами. Отсюда у Пилсудского и оценка Советско-польской войны, как «комедии ошибок».

Что касается росийско-украинской войны, то, начиная с совещания «элиты» России на Совбезе (от полного отсутствия хотя бы понятия о силе Украины в военно-политической области и о представлении Украины, как «колосса на глиняных ногах»), до неспособности «элиты» удержать в тайне время начала войны, - идиотизм «элиты России» просто фонтанирует во всём и во все стороны.

И у потомков при оценке военных аспектов этой войны будут все основания назвать её «комедией кремлёвских идиотов».

Это же надо! Назвали войну спецоперацией в том числе и в уверенности, что Киев за три дня сдастся, а теперь сами просят у Киева мира. Дебилы медведя поймали…