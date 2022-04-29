Холера, говорят...

"Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о дополнительных мерах по профилактике холеры в Российской Федерации. Цель документа - предотвратить завоз и возможное распространение этого заболевания на территории нашей страны", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Поставленные задачи необходимо выполнить в срок до 1 июня.

Главам регионов рекомендуется также внести необходимые изменения в комплексные планы по санитарной охране территорий и оценить готовность региональных органов власти и медучреждений к проведению профилактических мероприятий.

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"На Дерибасовской случилася холера", - говорится в песне. А войска, как говорят, движутся именно к Одессе. Если подумать, страшная угроза, хотя сейчас и лечат. Других причин не знаю, хотя Поповой видней, она ж начальник.

Ну хоть как-то отвлечься...

А.Б.