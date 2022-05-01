Женский протест

25-27 апреля в Петербурге и Ленинградской области прошли суды по искам работниц (уволенных по гендерному принципу) к руководству «Дикси» против работодателей-самодуров.

Напоминаем, после начала объединения «Дикси» с «Магнитом» уровень самодурства в сети серьёзно возрос. К примеру, новому заместителю генерального директора по безопасности "Дикси" Александру Шарандову (20 лет службы в силовых структурах) пришло в голову переименовать ОПП ( отдел предотвращения потерь) в СБ (службу безопасности). А во время передела сократить весь женский персонал, включая начальницу отдела (в Ленинградской области) Веронику Хлыстюк. Ну, а на место женщин набрать людей правильного пола.

Как это объяснили сокращаемым работницам, «уговаривая» их уйти по собственному желанию:

«Хозяин квартиры не должен пояснять «зелёным обоям, почему их меняют на жёлтые»,

«Обязательным требованием для занятия данной должности является служба в правоохранительных органах в полиции, нам нужны жестокие сотрудники в СБ!»

Работницы при поддержке профсоюза "Защита рабочих" (входит в Союз Профсоюзов России) подали в суд. Два процесса были перенесены в связи с тем, что руководство «Дикси» не предоставило необходимых документов.

Отметим, что как бы того не хотелось руководству Дикси и прочим руководствам, современное Трудовое право (благодаря длительному периоду рабочей борьбы) не сводится к обычным отношениям купли-продажи рабочей силы (не первая половина 19-го века на дворе). Принимая работника, работодатель тем самым даёт гарантии, что не уволит его без серьёзной причины. Эмоциональные предпочтения и пожелания руководства такой причиной НЕ ЯВЛЯЮТСЯ! Уволить работника без серьёзных нарушений с его (работника) стороны, просто потому что работодателю так захотелось - НЕЛЬЗЯ! Можно, причём по объективным причинам, сократить место, на котором работает работник, но в этом случае работнику должны быть предложены все вакансии, которые есть у работодателя и которые этот работник может занять. Причём, вакансии нужно предлагать В ПЕРВУЮ очередь работнику, ожидающему сокращение, а не дяде с улицы. (ст. 81 и 180 ТК)

Ну так вот, руководство «Дикси» заявило (в смысле официально, а не кулуарно), что работницам не были предложены места в СБ, потому что они (работницы) не соответствовали всем требованиям, к примеру, не проходили службу в армии, а это для сотрудника СБ ныне обязательное условие. Профсоюзу точно известно, что часть людей, принятых на место сокращенных работниц, в армии тоже не служили. В ходе судебных разбирательств профсоюз затребовал предоставить документы, подтверждающие соответствие вновь принятых работников «высоким» критериям. Работодатель предоставил документы на некоторых (действительно, соответствующих), на остальных забыл.

В итоге суды были перенесены. Рассмотрение иска Анастасии Богдановой состоится 25 мая в Кировский городском суде (Ленинградская область). Рассмотрение иска Филоновой Ольги состоится 8 июня в Приморском районном суде Санкт-Петербурга. Кроме этого 29 апреля Гатчинский городской суд (Ленинградская область) рассмотрит иск Вероники Хлыстюк.

И начнётся судебное заседание по иску к руководству «Дикси» руководителя профсоюза. Опять же, 29 апреля, Кировский районный суд Ленинградской области рассмотрит иск председателя профсоюзной организации Рауфа Вердиева.

Напоминаем, из-за постоянных неоплачиваемых переработок, принуждению водителей грузовиков «Дикси» к нарушению правил дорожного движения, плохих условий на складе (присутствует тюремный режим входа-выхода, почти отсутствуют туалеты), работники «Дикси» создали профсоюз. После первого же обращения к руководству лидер профсоюзов бы уволен. Затем Рауф Вердиев был восстановлен на работе решением суда. И вскоре уволен вторично. Теперь в суде опротестовывается второе увольнение.