Роскомнадзор ограничил доступ к сайту онлайн-энциклопедии визуального искусства Wikiart

Это следует из данных сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете.

Уточняется, что доступ к сайту ограничен по требованию Генеральной прокуратуры России в соответствии с регламентом блокировки сайтов, которые содержат призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях.

Wikiart является онлайн-энциклопедией изобразительного искусства, в которую могут вносить изменения сами пользователи. В ее коллекции уже содержатся 250 тысяч работ 3 тысяч авторов, основная часть из которых не выставлена на всеобщее обозрение.

Мне тут даже и комментировать нечего. В свое время министр Лавров уже все сказал, правда, по другому поводу. Но я с ним согласен. ДБ

А.Б.