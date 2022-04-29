Уехал - значит враг

Депутат Ямпольская призвала признать иноагентами артистов, плохо говорящих о России.

Представители творческих профессий, отзывающиеся негативно о президенте, России и ее гражданах, имеющие двойное гражданство и постоянно проживающие за рубежом, должны быть внесены в реестр иноагентов и лишены возможности заниматься творческой деятельностью в России, заявила РИА Новости глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

Вот прям так. Здесь вам не прачечная!

Сегодня носит "Адидас", а завтра Родину продаст!

Отозвался негативно о президенте - лишился возможности заниматься творческой деятельностью.

А если негативно о премьер-министре высказался? Или о главе Центробанка? Или, допустим, о главе муниципалитета района Северно Тушино

Ну, в общем, хочешь заниматься творческой деятельностью - забудь о политике.

Я бы даже расширил список лишенцев. А художникам почему можно высказываться? Ты художник - рисуй, сука, молча!

И вот эти, журналисты. Что себе позволяют? Высказываются же, на каждом углу высказываются!

Собственно, стараниями прокуратуры и Роскомнадзора высказываться особенно и негде уже. Но все равно.

И что за манера жить за рубежом? Вот Гоголя взять - чистой воды иноагент, жил себе в Италии, да еще с украинской тематикой у него как-то сомнительно. "Чуден Днепр при тихой погоде". Енисей ему не чуден, а Днепр вот понимаешь...

Или вот Шаляпин - родился как порядочный человек в Казани, а умер в Париже! С 1922 года жил за границей. Первый народный артист России был справедливо лишен этого звания. Как писал Маяковский:

Вернись теперь

такой артист

назад на русские рублики

— я первый крикну:

— Обратно катись,

народный артист Республики!

Или вот в некрологе в газете "Известия":

"...в расцвете сил и таланта Шаляпин изменил своему народу, променял родину на длинный рубль. Оторвавшись от родной почвы, от страны, взрастившей его. Шаляпин за время пребывания за границей не создал ни одной новой роли. Все его выступления за рубежом носили случайный характер. Громадный талант Шаляпина иссяк уже давно".

Вот, как уехал, так и иссяк.

Товарищ Ямпольская, резчей надо, жестчей, приципиальней! Вот образцы! Не надо вот смягчать, ретушировать.

Уехал - значит враг, антинародный артист и буржуазная гнида.

А, извините, гнида, но не буржуазная. У нас буржуазия патриотическая, и все поголовно члены "Единой России".