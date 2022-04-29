Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Уехал - значит враг

Опубликовано 29.04.2022 автором в разделе комментариев 2

культура тупость
Уехал - значит враг

Депутат Ямпольская призвала признать иноагентами артистов, плохо говорящих о России.

Представители творческих профессий, отзывающиеся негативно о президенте, России и ее гражданах, имеющие двойное гражданство и постоянно проживающие за рубежом, должны быть внесены в реестр иноагентов и лишены возможности заниматься творческой деятельностью в России, заявила РИА Новости глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

Вот прям так. Здесь вам не прачечная!

Сегодня носит "Адидас", а завтра Родину продаст!

Отозвался негативно о президенте - лишился возможности заниматься творческой деятельностью.

А если негативно о премьер-министре высказался? Или о главе Центробанка? Или, допустим, о главе муниципалитета района Северно Тушино

Ну, в общем, хочешь заниматься творческой деятельностью - забудь о политике.

Я бы даже расширил список лишенцев. А художникам почему можно высказываться? Ты художник - рисуй, сука, молча!

И вот эти, журналисты. Что себе позволяют? Высказываются же, на каждом углу высказываются!

Собственно, стараниями прокуратуры и Роскомнадзора высказываться особенно и негде уже. Но все равно.

И что за манера жить за рубежом? Вот Гоголя взять - чистой воды иноагент, жил себе в Италии, да еще с украинской тематикой у него как-то сомнительно. "Чуден Днепр при тихой погоде". Енисей ему не чуден, а Днепр вот понимаешь...

Или вот Шаляпин - родился как порядочный человек в Казани, а умер в Париже! С 1922 года жил за границей. Первый народный артист России был справедливо лишен этого звания. Как писал Маяковский:

Вернись теперь

                       такой артист

назад на русские рублики

                                      — я первый крикну:

— Обратно катись,

                               народный артист Республики!

Или вот в некрологе в газете "Известия":

"...в расцвете сил и таланта Шаляпин изменил своему народу, променял родину на длинный рубль. Оторвавшись от родной почвы, от страны, взрастившей его. Шаляпин за время пребывания за границей не создал ни одной новой роли. Все его выступления за рубежом носили случайный характер. Громадный талант Шаляпина иссяк уже давно".

Вот, как уехал, так и иссяк.

Товарищ Ямпольская, резчей надо, жестчей, приципиальней! Вот образцы! Не надо вот смягчать, ретушировать.

Уехал - значит враг, антинародный артист и буржуазная гнида.

А, извините, гнида, но не буржуазная. У нас буржуазия патриотическая, и все поголовно члены "Единой России".

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
На некоторое время воздух стал чище!
Semafor написал 29.04.2022 11:59
Уехал - значит враг. Правильнее значит враг уехал. Не были они здесь своими. Они чужие везде, родина у них везде ,где можно иметь бабло. Слава богу, что уехали. Правда они и раньше демонстративно уезжали кто на историческую родину, кто в сша. Но вот незадача : через некоторое время они снова приползали!!! Здесь же много идиотов , которые готовы платить бабло за то, что над ними со сцены издеваются!Эта сплоченная армия инородных комедиантов не пропукает таланты не их круга.Их кривляние на сценах страны они называют искусством?! культурные люди устали от этой шеблы!
Ответить
(без названия)
Aleko 1 написал 29.04.2022 11:14
А вы про "философский пароход" забыли что ли? 100 лет прошло - а НИ-ЧЕ-ГО в россии не поменялось. Поэтому и шарахается от рашки цивилизованный мир как от прокаженного.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Доверяете ли вы президенту Путину?:
Результаты
Интернет-ТВ
Мы - террористы!
Мы - террористы!
28.04.2022
Правящая тусовка и в этом году будет скрывать Мавзолей Ленина
Правящая тусовка и в этом году будет скрывать Мавз...
26.04.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Уехал - значит враг (2)
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту онлайн-энциклопедии визуального искусства Wikiart (0)
Холера, говорят... (2)
Комедия кремлевских идиотов (4)
Кличко убрал российско-украинскую дружбу (14)
Мы - террористы! (1)
Чубайс находится в Италии и не вернется в Россию (9)
Джамшута из ситкома "Наша Russia" нашли в приюте для бездомных (2)
США продолжают расправу с долларом (5)
Вертикаль власти в РФ осудила сама себя на 15 лет (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Восстановление Мариуполя зависит от смены экономической модели в России
Михаил Делягин Михаил Делягин: Как самому победить кризис. 12 непреложных заповедей от Михаила Делягина
Дарья Митина Дарья Митина: Барышня легли и просют
Михаил Делягин Михаил Делягин: Урал из российского превращается в казахстанский
Михаил Делягин Михаил Делягин: Россия перед лицом новых вызовов
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss